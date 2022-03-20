敘總統到阿聯酋 內戰後首訪阿拉伯國 美稱失望困擾

巴沙爾（Bashar al-Assad）上周五展開行程，官方聲明稱巴沙爾此行會見了阿聯酋實際統治者、阿布扎比王儲穆罕默德．本．扎耶德（Mohammed bin Zayed al-Nahyan），以及身兼副總統和總理的迪拜酋長穆罕默德‧本‧拉希德（Mohammed bin Rashid al-Maktoum），雙方商討如何擴展兩國關係，同日回國。巴沙爾過去11年僅曾外訪給他撐腰的伊朗和俄羅斯。

討論外國軍隊撤走及人道援助

阿聯酋通訊社報道，穆罕默德．本．扎耶德強調敘利亞是阿拉伯世界安全的「中流砥柱」，阿聯酋樂意加強與敘利亞的關係。穆罕默德‧本‧拉希德則跟巴沙爾討論「維護敘利亞領土完整和外國軍隊撤走」及為敘利亞提供「政治和人道援助」的方式。敘利亞國家通訊社表示，雙方處理「兩國整體關係，擴大雙邊合作前景，特別是在經濟、投資和商業層面」。

阿拉伯之春示威浪潮2011年3月蔓延至敘利亞，巴沙爾政府鐵腕鎮壓引發內戰，此後沙特阿拉伯和阿聯酋為首的阿拉伯聯盟隨即將敘利亞逐出抵制，阿聯酋也於2012年與敘利亞斷交。

阿拉伯世界欲拉攏巴沙爾抗伊朗

但隨着伊朗的影響力在敘利亞內戰中迅速擴展，一些阿拉伯國家希望與巴沙爾政權重建關係以抗衡伊朗。阿聯酋2018年12月已重開駐大馬士革大使館，去年3月又公開呼籲容許敘利亞重返阿盟，11月再派外長出訪大馬士革。約旦和黎巴嫩等敘利亞鄰國也敦促華府放寬對大馬士革的制裁。敘利亞則迫切希望加強與產油大國的聯繫，以紓緩經濟壓力。阿聯酋也是敘利亞人主要出國打工的目的地。

美重申反對與巴沙爾政權關係復常

美國國務院發言人普萊斯上周五表示，對阿聯酋認可巴沙爾感到「深感失望和困擾」，重申美國反對跟巴沙爾政權恢復正常化關係或使之恢復名譽，促請「考慮與巴沙爾政權接觸的國家審慎權衡」敘利亞內戰的暴行。

（路透社/法新社）