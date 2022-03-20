烏談判信息混淆 《華郵》：基輔未定讓步底線

縱使西方外交官對俄烏談判前景不樂觀，但基輔政府近日發出了令西方官員感困惑的混淆信息。澤連斯基日前受訪稱，已準備好對話，但同時誓言只要有需要，會繼續作戰。《華郵》昨引述一名知情外交官稱，波蘭、捷克和斯洛文尼亞總理上周二到訪基輔時，澤連斯基以更強烈措辭重申不會認輸，「他對談判和解顯得興趣不大，並稱烏克蘭要一直戰鬥直至普京改變要求」。與此同時，烏克蘭談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則稱與俄談判取得進展，「他們的立場已明顯軟化，我們有信心在未來幾天實現停火」。對於烏克蘭政府稱一邊要作戰到底，一邊又發出談判樂觀的信息，歐美官員認為澤連斯基及其幕僚還未就烏克蘭人民願意作何種讓步換取停火得出明確的結論。

前國會議員：部分人不會接受痛苦妥協

烏克蘭最大國營石油及天然氣公司Naftogaz總裁維特連科（Yuri Vitrenko）認為，澤連斯基面對談判取得進展的巨大壓力，「許多烏克蘭人現正遭受極大痛苦。這使談判代表團承受壓力，必須在談判中顯示某些進展。在烏克蘭，有些人說我們不想聽到談判，我們想戰鬥到最後，但有些人卻說至少要嘗試談判。這就是為何對談判團隊來說，重要的是要有建設性」。烏克蘭前國會議員里亞欣（Alex Riabchyn）表示，部分烏克蘭人相信正贏得這場戰爭，「他們不會接受痛苦的妥協」。

《華郵》指出，任何潛在的協議也將需要得到西方的支持，西方要撤銷制裁以換取俄撤軍。但美國國務卿布林肯上周三表示，單是撤軍可能不足以令美國撤銷制裁，強調俄羅斯必須確保以後不再入侵，不可在兩三年後又重施故技。

（路透社/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）