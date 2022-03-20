俄年輕一代多反戰 城鄉開戰看法差距大

年輕一代拒活於孤立國家

卡塔爾「半島電視台」網站上周五（18日）刊登此前對5名介乎20至28歲俄羅斯青年的訪問報道。化名塔佳娜（Tatyana）的28歲俄國女子目前正留學德國修讀碩士，她稱大部分朋友與認識的人也像她一樣反戰，但她卻與父母因不同政見而衝突。她估計父母因蘇聯時代的經歷、政府多年來的宣傳，或出於純粹恐懼和不安，而無法想像世界其實並不如他們預期。

鄉鎮多信官方論述撐出兵

《華爾街日報》則刊登早前在俄羅斯西部城鎮托爾若克（Torzhok）的實地採訪，當地距離首都莫斯科約200多公里，當地很多人都只相信官方論述。對上周末數百輛掛有俄國國旗及印有代表俄軍「Z字」標記的車輛舉行遊行。35歲召集人之一的塞羅夫（Dmitry Serov）強調遊行司機團結一致支持俄羅斯軍隊、政府和國家。他又稱其營運的電單車隊有向頓巴斯地區的俄裔居民捐贈藥物、衣服等物資。

旁觀女子維茹利娜（Lyudmila Vizhulina）質疑一切都是西方陰謀，說：「為何烏克蘭如此憎恨我們？我們明明全是斯拉夫人。」她又指「俄羅斯一向追求和平，好戰心態來自西方，他們不希望俄國成為強大的國家。」

（半島電視台/華爾街日報）

（俄軍侵烏）