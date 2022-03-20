俄軍首用超高音速導彈 轟烏地下軍火庫

國防部稱，「匕首」導彈摧毁了烏克蘭西部伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）地區一個儲存了導彈及航空彈藥的大型地下軍火庫。俄羅斯過去從沒承認在實戰中用過這款高精準武器，俄國營傳媒稱今次是首度使用。 「匕首」導彈是俄羅斯總統普京2018年在國情咨文中提及的一系列新武器之一，稱它可以音速10倍速度飛行，是能戰勝所有防空系統的「完美武器」。

烏國防部認暫失進出亞速海通道

莫斯科高等經濟學院歐洲和國際綜合研究中心主任卡申（Vasily Kashin）說，與巡航導彈相比，高超音速武器更有效摧毁地下儲存庫，「由於高超音速導彈速度非常高，故能有更高的穿透力和破壞力」。但有專家認為，俄羅斯可能誇大其高超音速武器的能力。軍事分析家費爾根豪爾（Pavel Felgenhauer） 稱，使用「匕首」導彈不會改變烏克蘭戰場情况，但它會產生心理和宣傳效果，令人感到恐懼。他指出，俄軍使用這款先進導彈，也可能因為他們正耗盡其他武器。

此外，俄軍正加緊控制亞速海主要港口城市馬里烏波爾周邊地區，烏克蘭國防部前日表示，烏克蘭「暫時」失去進出亞速海的通道。有目擊者表示，俄軍上周五清早轟擊黑海造船重鎮尼古拉耶夫（Mykolaiv）一座烏克蘭軍營，當時有不少於200名士兵在內睡覺，襲擊造成最少50名士兵喪生，有士兵估計死亡人數約100人。

（法新社/路透社）

（俄軍侵烏）