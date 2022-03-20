普京罕亮相愛國集會 為侵烏辯護 指為免烏東人遭滅絕 有參加者稱被企業學校強迫出席

這場集會在當地時間前日下午在莫斯科盧日尼基體育場舉行，當局稱逾20萬人出席，但場館官方座位只有約8.1萬。多名俄羅斯政府、傳媒和演藝人士擔任演說或表演嘉賓。普京發表長約5分鐘的演說，稱向頓巴斯地區以至整個烏克蘭發動「特別軍事行動」，主要目的只是「讓（當地）民眾免於種族滅絕的苦難」。他讚揚在前線作戰的俄軍團結，「我們作戰中的男孩們肩並肩扶持，並在如有需要時，像兄弟般保護對方，在戰場上以肉身相互防衛」。普京強調不會屈服於外部壓力，說：「我們知道接下來要做什麼，怎樣做和須負上什麼代價。我們絕對會執行所有既定計劃。」演說期間出現小插曲，俄羅斯各主要官媒直播時，畫面突然切換至一名歌手叫喊「前進！俄羅斯！」口號的畫面。克宮事後解釋是技術故障。

強調軍隊團結 計劃執行到底

表演人士和大部分出席者都身穿有支持俄軍「Z」字樣標記的服飾，演說台背後掛有「為了沒有納粹主義的世界」標語橫額。不過，有觀眾表示只是被企業或學校下令出席，打算逗留一會便離開。英國廣播公司（BBC）引述一名在場學生表示，學校讓他選擇以出席該活動代替上課一天。莫斯科社工列娜（Lena）向《華盛頓郵報》表示，她因收到革職威脅才出席集會，她慨嘆知道有人正在被殺，「但他們竟敢在有人死去期間開演唱會」。她稱自己不諳政治，但過往曾被以工作要脅，在選舉投票予普京所屬政黨。

俄新愛國課程 播普京闡釋烏歷史片

俄羅斯學校本月初起為中高年級學生安排名為「我的國家」的愛國特別課程，內容包括播放上月21日普京闡釋烏克蘭歷史的影片，教育部又特別指引3月18日（俄國吞併克里米亞的紀念日）的特別課程，其中針對6年級至8年級學生的教學應集中於「我們的英雄時刻……以協助形成對愛國主義感受的穩固認識」。教師會向學童播放影片，解釋軍人比其他人更有機會成為英雄。網上流傳相片顯示，俄國學童近期被安排排列成俄軍軍備上出現的「Z」字標記留影。

另一支愛國教材影片內容圍繞吞併克里米亞的官方論述。影片中兩名自稱來自克里米亞的制服少年問知否2014年3月18日發生什麼事，其中一人答道是值得慶祝的日子，因為他經歷了「克里米亞之春」，另一名少女以「春天」形容該事件，是因為它標誌「更新、溫暖、太陽，以及當然，一個舒適的家」。

教師憂歷史作政治宣傳相當危險

BBC引述莫斯科一名教師稱，其大部分同僚都認可上述愛國課程，認為「納粹分子」很早前便應被趕走。該教師擔心歷史用作政治宣傳相當危險，尤其是很多學童有親戚住在烏克蘭，會引起學童間的衝突。伏爾加格勒教師斯韋特拉娜（Svetlana）稱，有些兒童只會覺得戰爭是冒險，但她向他們解釋：「在戰爭中沒有東西是好的」。

（BBC/CNN/華盛頓郵報/華爾街日報）

（俄軍侵烏）