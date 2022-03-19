澳洲告fb母公司縱容詐騙廣告

ACCC稱有關虛假廣告涉及支持投資加密貨幣和賺錢計劃，可能會令社交網站用戶誤以為由名人推廣。ACCC稱涉事廣告利用數名澳洲商界領袖、電視主播和政客的肖像，並有網頁連結到虛假傳媒文章，和引用了有關名人的說話。用戶按指示註冊後，騙徒會聯絡他們，游說他們把資金存入這些虛構計劃。入稟文件指控fb協助和教唆，或明知廣告商的虛假或誤導行為與描述而沒有制止。

ACCC主席西姆斯（Rod Sims）表示，獲悉一名誤墮騙局的用戶損失逾65萬澳元（約375萬港元）。他續指案件本質在於Meta要為刊登在其平台的廣告負責，而Meta知道fb上有詐騙廣告，但未有採取足夠措施處理。

Meta：已用科技檢測阻止

Meta回應稱有關詐騙行為違反他們的政策，該公司有使用科技檢測和阻止這些帖文，並一直配合ACCC調查。發言人又指會檢視ACCC最近提出的訴訟，並計劃辯護。

（路透社）