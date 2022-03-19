澳洲告fb母公司縱容詐騙廣告

【明報專訊】澳洲政府競爭及消費者委員會（ACCC）周五（18日）入稟聯邦法院，控告社交網站facebook（fb）母公司Meta，指該公司未有阻止詐騙者利用其平台發布利用名人肖像推銷的虛假廣告。Meta回應指任何騙財或誤導用戶的廣告都違反政策，他們已利用科技檢視和阻止這類帖文，亦一直配合ACCC的調查。
ACCC稱有關虛假廣告涉及支持投資加密貨幣和賺錢計劃，可能會令社交網站用戶誤以為由名人推廣。ACCC稱涉事廣告利用數名澳洲商界領袖、電視主播和政客的肖像，並有網頁連結到虛假傳媒文章，和引用了有關名人的說話。用戶按指示註冊後，騙徒會聯絡他們，游說他們把資金存入這些虛構計劃。入稟文件指控fb協助和教唆，或明知廣告商的虛假或誤導行為與描述而沒有制止。
ACCC主席西姆斯（Rod Sims）表示，獲悉一名誤墮騙局的用戶損失逾65萬澳元（約375萬港元）。他續指案件本質在於Meta要為刊登在其平台的廣告負責，而Meta知道fb上有詐騙廣告，但未有採取足夠措施處理。
Meta：已用科技檢測阻止
Meta回應稱有關詐騙行為違反他們的政策，該公司有使用科技檢測和阻止這些帖文，並一直配合ACCC調查。發言人又指會檢視ACCC最近提出的訴訟，並計劃辯護。