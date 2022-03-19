35藥廠准製輝瑞新冠仿製藥 包括復星醫藥等5中國藥廠

供予95發展中國家

根據協議，35家企業中，6家將重點生產Paxlovid的主要成分，9家將負責生產製劑，其餘20家同時生產Paxlovid主要成分和製劑。獲授權企業遍佈12國，包括以色列Teva、總部在印度的Sun、總部在美國的Vatris等。中國的5家藥廠為復星醫藥、上海迪賽諾、華海藥業、普洛藥業和九洲藥業。九洲藥業僅生產主要成分，其他同時生產主要成分和製劑。

Paxlovid被視為抗疫重要武器，臨牀測試顯示可減低高危病人入院率約90%。根據計劃，35家藥廠生產的仿製版Paxlovid，將供應發展中國家，受惠國中不乏疫苗接種率低和醫護基建脆弱的新冠疫情「高危國」。此前，MPP已與27家藥廠簽署協議，生產默沙東（Merck & Co's）新冠口服藥Molnupiravir的仿製藥，供應105個低收入和中等收入國家。Molnupiravir的減低入院率較Paxlovid低。

莫德納申請為成人打第四針

雖然新冠口服藥已面世，但部分國家繼續考慮批准向民眾打「第四針」。美國藥廠莫德納（Moderna）已向食物及藥品管理局（FDA）申請為成人接種第二劑新冠疫苗加強針，說參考了其疫苗在美國和以色列對Omicron變異株保護力的數據後提出申請。輝瑞日前已向FDA申請為65歲或以上人士接種第四針。

完成接種者入境加國毋須陰性證明

隨着疫苗普及和口服藥面世，許多國家逐漸開放邊境。加拿大政府周四宣布完成接種疫苗的旅客，從4月1日起入境時毋須提交病毒檢測陰性報告，但仍可能在機場被要求接受隨機核酸檢測，但等待結果時毋須隔離。未完成接種疫苗的旅客，仍要出示陰性核酸檢測證明，進入加拿大後還要隔離檢疫14天。

另外，韓國周四單日新增40.7萬宗確診，較前一天的62萬大減。當局昨日宣布，本月21日起放寬私人聚會人數限制，由現時的6人放寬至8人，但餐廳等營業時間限制仍維持至晚上11時為止。

（路透社/Politico/華爾街日報/加拿大CTV/中央社）

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