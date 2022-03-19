歐亞事務專家：烏可實行「堡壘化中立」 需滿足三條件

與西方大國簽條約 倘被入侵須協防

首先是存續保證，米切爾解釋，這種保證可用跟美國、西方大國及其他烏克蘭鄰國訂立框架條約的形式作出，這些國家須承諾如烏克蘭被入侵就要提供防衛。但汲取1994年《布達佩斯備忘錄》（烏克蘭放棄核武換取主權保證）如今報廢的教訓，上述的框架條約不單要保障烏克蘭的自衛權，也須承諾以外國援助和武器採購來支持其軍事發展。

應保大部分領土提供緩衝

其次是物理空間。米切爾解釋，對比瑞士的山脈和芬蘭的湖泊，缺乏天然屏障的烏克蘭，防衛更大強權的地理特點本錢就是空間，其廣袤領土令烏軍得以用「空間換時間」的方式抵抗更強大的俄軍，同時可提供更多人口和財政基礎來支撐大型正規軍。這意味着烏克蘭必須在和解協議上保住大部分領土，最多只能容許俄羅斯保住戰爭前控制的領土（即克里米亞和烏東分離武裝控制的地區）。烏克蘭總統澤連斯基對這選項暗示開放態度，條件是舉行聯合國主持的公投，以及為當地烏克蘭人的權利提供保障。米切爾認為，美國和歐盟可用放寬制裁作為條件，加強澤連斯基手上的籌碼。

西方供資金助烏重建

最後是西方持續經濟援助。米切爾解釋，烏克蘭需要長期重建援助，以確保國家足夠強大以抵禦俄方干預，而在這方面，歐盟理應在美國和日本協助下發揮領導角色。他認為烏克蘭也需要得到加入歐盟的可行路徑，鑑於歐盟不是國際安全同盟，上述的框架條約必須承認烏克蘭尋求加入政治和經濟組織的權利，以免烏克蘭未來會像白俄羅斯般直接放棄，被納入俄羅斯勢力範圍。

米切爾最後強調，即使普京將來想反口，但只要俄軍無力令烏克蘭屈服，最終仍被迫接受烏克蘭的堡壘化中立。

（外交事務）

（俄軍侵烏）