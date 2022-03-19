哈爾科夫鄰近小鎮遭攻擊 近50人死傷

利沃夫飛機維修廠遭導彈攻擊

俄軍炮火周四凌晨約3時半襲擊離哈爾科夫（Kharkov）西南約22公里小鎮梅列法（Merefa），擊中一間中學及一所文化中心。烏國官員表示至少有23人死亡，26人受傷。《基輔郵報》（Kyiv Post）引述當地官員稱，死傷者包括烏軍人員。另外，俄軍昨天空襲利沃夫（Lviv），全市一度發出空襲警報。利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovy）表示，數枚導彈擊毀當地一座飛機維修廠，由於該設施已停運，沒有造成傷亡。烏軍方指攻擊維修廠的導彈從黑海方向射來，疑是由重型戰略轟炸機發射的Kh-555巡航導彈。

烏國東南部城市馬里烏波爾（Mariupol）一座劇院周三（16日）被炸後，烏克蘭人權監察官員代尼索娃（Lyudmyla Denisova）昨表示，已從瓦礫堆中救出130人。官員估計有1300人在劇院地庫避難，搜救工作繼續。烏指俄軍空襲劇院，但對方否認。衛星影像顯示劇院周邊空地有俄文「兒童」字樣。烏當局表示，目前仍有逾35萬人滯留在馬里烏波爾市。俄羅斯國防部周五表示，烏東分離主義武裝在俄軍協助下，正收緊對馬里烏波爾的包圍網。

對基輔攻勢升級 烏：圖瓦解民心

法新社昨報道，俄軍本周對烏克蘭首都基輔的攻勢突然升級，周一起每天破曉時分攻擊大樓社區，累計已釀8人死亡，居民則在爆炸聲中驚醒。烏克蘭當局指，俄軍想藉此瓦解基輔的抵抗意志。

俄於頓巴斯地區設禁飛區

另外，俄羅斯國際文傳電通訊社（Interfax）周五引述自稱獨立頓涅茨克人民共和國一名官員稱，俄羅斯已在烏東頓巴斯地區上空設立禁飛區。俄羅斯國防部發言人科納申科夫周四說，自俄羅斯展開軍事行動以來，俄軍已摧毀烏方181架戰機和直升機、172架無人機、170套防空導彈系統、1379輛坦克和其他裝甲車輛、133台多管火箭炮、514門野戰火炮和迫擊炮，以及1168輛特種軍用車輛。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）