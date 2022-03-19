烏要求安理會5常供安全保證 金融時報：未獲保證國承諾前提出 西方官員感意外

澤連斯基透過總統府網站發表視像演說，強調其談判優先事項「絕對清晰」，即以下6點：終止戰爭、取得安全保證、主權、恢復領土完整、對烏克蘭作出真正承諾，以及對烏克蘭提供真正保護。

但基輔期待的安全保證或令西方感到困惑。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）透露，相關討論涉及烏克蘭「從若干國家（取得）安全保證」，包括土耳其及幾個核大國，俄方則要求基輔宣布中立，承諾不會容納任何外國軍事基地，即使烏方自身仍可保留強大軍隊。但上述方案令西方官員猝不及防，質疑如何運作，以及如何在未獲保證國的承諾就由俄烏先行同意。一名美國國防高官稱，美國沒有參與談判。

意味保證國須在烏受襲時出兵

《金融時報》又引述一名對談判知情的人士表示，烏克蘭正尋求類似北約第五條（成員國集體安全條款）的集體安全保證，盼望聯合國安理會5個常任理事國：美、英、法、中、俄，加上德國和土耳其，來提供安全保證。這意味上述7國未來在烏克蘭受襲的情况下須出兵協防。該消息人士承認方案意味着保證國將承擔巨大責任，但安全保證本身就是制衡，北約第五條是經歷時間考驗的威懾，「這是為何俄羅斯未有對波羅的海國家興風作浪」。

上述爭論令人聯想到1994年的《布達佩斯備忘錄》，烏克蘭當時放棄前蘇聯核武，換取包括俄羅斯給予的安全保證，但最終未阻俄方吞併克里米亞以至全面出兵侵略。前波蘭外長西科爾斯基直言：「我們已經知道俄羅斯的安全保證有何價值。」一名西方官員表示，上述安全保證需要國際伙伴的商討，但直至條款設立前，也很難答好還是不好。

英媒：俄或要求烏放棄頓巴斯領土

另外，俄羅斯總統普京昨日指控烏克蘭阻礙談判向前，但強調莫斯科準備好解決問題。他周四跟土耳其總統埃爾多安通電話，傳達俄方的確切要求。英國廣播公司（BBC）事後訪問旁聽的埃爾多安發言人兼總統特別顧問卡林（Ibrahim Kalin）。卡林指俄羅斯的要求主要分成兩類：一是中立化，這點烏方較易達成，澤連斯基早前已表態放棄加入北約；二是烏方較難做到的部分，包括非軍事化到不會威脅俄國的程度、保護在烏的俄語人口、以及所謂「去納粹化」。卡林轉述普京稱相關問題需要與澤連斯基面對面談判，BBC分析指這或涉及烏克蘭須放棄東部頓巴斯地區領土，以及承認克里米亞屬於俄羅斯。

美國國務卿布林肯周四表示，他未見俄羅斯作出有意義行動，透過外交結束戰爭，而且認為普京近日表述顯示他正與緩解局勢或停戰背道而馳。

澤連斯基批德國續與俄做生意

另外，澤連斯基繼英國和美國後，周四向德國聯邦議會發表視像演說，炮轟德國續跟俄羅斯做生意，敦促柏林推倒分隔自由歐洲和不自由歐洲的牆，被視為以推倒柏林圍牆作比喻。德國副總理兼經濟部長哈貝克昨日呼籲西方削弱甚至摧毁普京的權力，但拒絕立即終止從俄羅斯進口能源，強調須先確保供應鏈安全。

（新華社/金融時報/德國之聲/BBC/美國國務院網站）

（俄軍侵烏）