日地震4死百傷 車廠晶片廠停運

豐田發言人表示位於岩手縣和宮城縣的廠房到周四早上仍暫停運作，公司仍研究稍後會否恢復運作；廠房在地震中有受損，但沒員工受傷的報告，而豐田一度停運宮城縣的引擎工廠，但預計周四完成安全評估會恢復運作。至於豐田汽車的零件供應商電裝（DENSO）位於福島的工廠有設備受損，正評估對生產有何影響。

汽車晶片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics Corp）周四亦表示兩間半導體晶片工廠暫停生產，另一間工廠的部分出廠亦暫停，瑞薩未有透露工廠何時恢復運作。日產周三亦在地震後暫停福島縣磐城市廠房的運作，員工安全撤離，亦沒造成會影響生產的損毁。

福島核電站狀况正常

地震發生後當局向日本東北部部分地區發出海嘯警告，到周四凌晨解除，並錄得部分地區水位較正常高30厘米。

內閣官房長官松野博一表示，福島第一及第二核電站和女川核電站的數據沒有異常。福島第一核電站在2011年3月東日本大地震後發生核泄漏事故，當局估計周三的地震是311地震後的餘震。

另外，地震發生後JR東日本一列從東京前往東北部仙台市的新幹線列車，在距離宮城縣白石藏王車站約2公里一處脫軌，車上78名乘客沒有受傷。

（路透社/彭博社/日經亞洲）