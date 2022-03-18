研究：第4針對年輕人效用微 專家強調可減高危群體重症風險

研究員找來270名打完第3針BioNTech-輝瑞疫苗之後4個月，再打了一針BioNTech或莫德納（Moderna）疫苗的醫護人員，與只打了3針BioNTech、年齡中位數從55歲左右到60多歲的組別作對照，以評估疫苗效用。研究發現，打第4針僅使接種者的中和抗體水平，恢復至與接種第3針疫苗頭一個月的相近水平，顯示第4針作用主要在於追回第3針逐漸下降的保護力，而非進一步提升相關能力。

報告稱，觀察到第4針對醫護抵禦感染的效用低，而一旦受感染的病毒載量相對較高，表明第4針抑制傳播的能力弱。因此，健康年輕醫護人員打第4針「可能只有微不足道的好處」。但專家同時指出，第4針疫苗對避免高危群體患上重症而言仍十分重要，尤其是長者及長期病患。

全球確診止跌回升 檢測量大降

全球疫情未明顯放緩。世界衛生組織周二指出，近30日全球40萬多宗新冠病毒基因排序顯示，99.9%是Omicron病毒株，包括迄今已知傳播力最強的BA.2亞型。全球新增確診新冠病例最近止跌回升；3月7日至14日錄得逾1100萬宗個案，比之前一周增8%，增幅最大的是包括中韓的西太平洋地區，增加了28.9%，其次是增加12.3%的非洲地區。不過全球檢測量卻大幅下降，「預計各地將持續出現本地病例爆發和激增，特別是在一些已取消預防傳播措施的地區」，世衛呼籲各國擴大疫苗接種覆蓋面，以及審慎衡量是否解除防疫措施。

（法新社/路透社/新華社）

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