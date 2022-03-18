俄拒遵守國際法院停戰命令

另外，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆‧汗（Karim Khan）周三抵達烏克蘭，與烏克蘭總統澤連斯基視像會談，會晤該國外長、檢察總長，然後轉往波蘭。他表示將調查衝突各方，決不容忍任何針對性別、兒童的罪案，任何針對平民或醫院等民用建築的襲擊均將會受到調查和檢控的罪行。他表示準備會晤俄國涉事各方，促俄方積極配合調查。

ICC獲逾40個成員國批准，3月3日起正式調查俄軍攻打烏克蘭可能涉及的戰爭罪行、反人類罪行事宜。烏克蘭非ICC成員國，但在2014年俄羅斯吞併克里米亞事件，已確認該法院調查烏克蘭境內殘害平民暴行的司法管轄權。俄羅斯於2016年已退出ICC。倘有俄國人觸犯戰爭罪行，該被告唯有在承認ICC司法管轄權的國家被捕，才有望被ICC起訴審訊。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）