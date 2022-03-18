俄拒遵守國際法院停戰命令

【明報專訊】聯合國轄下海牙國際法院（ICJ）15名法官周三（16日）以13：2作出裁決，命令俄羅斯「應即時停止」侵略烏克蘭，及確保旗下軍隊或獲它支持的武裝組織不會繼續軍事行動。ICJ的判決具有約束力，如果當事國有一方不履行判決，另一方可訴諸聯合國安理會，然而俄羅斯在安理會擁有否決權。克里姆林宮昨宣布，拒絕遵守這項命令，並宣稱他們正投入大量精力，與烏克蘭作和平談判。
另外，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆‧汗（Karim Khan）周三抵達烏克蘭，與烏克蘭總統澤連斯基視像會談，會晤該國外長、檢察總長，然後轉往波蘭。他表示將調查衝突各方，決不容忍任何針對性別、兒童的罪案，任何針對平民或醫院等民用建築的襲擊均將會受到調查和檢控的罪行。他表示準備會晤俄國涉事各方，促俄方積極配合調查。
ICC獲逾40個成員國批准，3月3日起正式調查俄軍攻打烏克蘭可能涉及的戰爭罪行、反人類罪行事宜。烏克蘭非ICC成員國，但在2014年俄羅斯吞併克里米亞事件，已確認該法院調查烏克蘭境內殘害平民暴行的司法管轄權。俄羅斯於2016年已退出ICC。倘有俄國人觸犯戰爭罪行，該被告唯有在承認ICC司法管轄權的國家被捕，才有望被ICC起訴審訊。
（路透社/法新社）
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