普京認制裁壓力 稱陣痛換久安

西方制裁令盧布大幅貶值，俄羅斯進口商品價格飈升，部分地區出現恐慌搶購主要產品。普京周三透過視頻說：「我知道不斷上漲的物價嚴重打擊民眾的收入。因此在不久的將來，我們將決定提高所有社會福利。」

普京堅稱不會出現大規模貨品短缺，俄羅斯央行也不需要「印鈔」，因國家有足夠的預算收入。他還指示政府在年底前降低貧窮率。普京承認制裁給俄羅斯經濟帶來壓力，但他指出，從長遠來看，這種情况將令俄羅斯獲益，因意味國家更不需要依賴西方。「當然，新的現實將需要我們對經濟作深入的結構改革。我不會隱瞞，這是將是困難的。它將導致通脹和失業率暫時上升。我們的工作是將這種風險降到最低」。他強調，無論俄羅斯是否攻擊烏克蘭，西方都會制裁莫斯科，批評西方國家早就計劃要阻礙俄羅斯的發展。

修例准俄航扣押「充公」外國飛機

為反制西方制裁，普京周一簽署新法容許俄羅斯航空公司將其租賃的外國飛機在俄國註冊，令航空公司能扣押外國的租賃飛機，並在國內航線飛行，而外國公司在未經俄政府批准下難以取回其飛機，意味俄羅斯正充公歐美公司的數百架商用飛機。

（金融時報/CNN）

（俄軍侵烏）