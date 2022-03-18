分析：烏軍輕卒銳兵 反制俄重裝佔優

俄戰術群側翼後方成弱點

烏克蘭士兵大多只配備肩托式、便攜的火箭發射器作戰，俄軍則依賴重型武器進攻。俄羅斯2012年軍隊改革後的主要戰鬥單位為坦克、自走炮車及其他軍車和步兵組成的營級戰術群（BTG）。美國推算俄方有約170個BTG，當中100個被派往入侵烏克蘭。BTG被設想用於適應多種戰場，能夠從快速突擊切換成遠程攻擊，及支援其他部隊。然而每個BTG只有200兵員又太依賴軍車，令其側翼及後方成為弱點。

《金融時報》指出，由俄羅斯總統普京身邊一小撮顧問構思的侵烏計劃令部署在邊境參與「軍演」的俄軍大感驚訝，專家指這代表軍車在整備不足下出發，令越野機動變得有風險甚至不可能：大量軍備棄置田野或輪胎、車軸破裂的照片就足以證明這一點。此外普京計劃快速控制基輔、哈爾科夫等關鍵城市，代表俄軍要行經主要道路、控制主要路口。

烏軍判斷俄軍車隊的推進受制於道路闊度，而烏國守軍相對反可自由在路邊森林、田野及村莊行動；烏國士兵從掩護物中伏擊車隊側翼後，再利用掩體撤離。烏軍伏擊的成功關鍵在於利用北約成員國提供的肩托式反坦克導彈，因尺寸便於攜帶，士兵發射導彈後可迅速撤離。

未能速毁烏空防失良機

西方情報人員又認為，從俄軍最重大失誤角度而言，是在入侵行動開始前數小時內未有利用精確制導導彈摧毁烏國空軍及其防空系統，未能取得制空權。另一方面，烏國士兵利用肩托式地對空導彈成功擊中俄軍直升機及低飛戰機，這不僅令俄軍未敢在推進時部署太多空軍力量，亦降低俄方監視及攻擊能力。

（金融時報）

（俄軍侵烏）