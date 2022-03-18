烏指炸匿千人劇院 俄稱嫁禍

馬里烏波爾遭俄軍圍困10多天已陷入人道危機。烏官員發布照片顯示，樓高3層的劇院遭空襲後損毁嚴重，兩側的牆壁與屋頂塌陷。市議會指摘俄軍故意摧毁劇院，當時內有數以百計平民避難。報道指出，當中包括兒童及長者。馬里烏波爾市長幕僚安德留申科（Pyotr Andryuschenko）指出，事發時民眾躲在戲劇院所有角落，包括地下室與地面一樓，由於炮擊持續，暫無法評估死傷情况及救人。美國公司Maxar Technologies發布一張3月14日拍到的衛星照片，顯示在紅頂劇院大樓外的地面上，用俄文寫着大大的「兒童」一字，提醒俄軍內有孩童勿空襲。

烏克蘭外長庫列巴指摘俄軍炸劇院是「戰爭罪」。馬里烏波爾市長博爾琴科（Vadym Boichenko）斥事件是「種族滅絕」。頓涅茨克前州長昨稱，劇院內有人生還。

俄羅斯國防部否認其部隊炸劇院，稱該建築在烏克蘭極左民兵「亞速營」（Azov Battalion）引發的爆炸中被摧毁。

美使館指俄兵殺領麵包平民

除了劇院，頓涅茨克地區首長基里連科（Pavlo Kyrylenko）周三表示，俄軍炸毁馬里烏波爾一個泳池，「那裏有孕婦和帶着孩子的婦女埋在瓦礫中」。烏克蘭官員又指控俄軍襲擊嘗試逃離馬里烏波爾的平民車隊，造成最少5人受傷，包括一名兒童。

此外，美國駐基輔大使館表示，俄軍周三在北部城市車尼哥夫（Chernihiv）開槍射殺10名排隊等候領麵包的人。俄方稱事件子虛烏有。

（衛報/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）