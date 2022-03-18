拜登斥普京戰犯 美自殺式無人機供烏 中美元首今再通話 商俄烏局勢等議題

克宮駁斥拜登言論「不可原諒」

烏克蘭周三指俄軍轟炸烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾（Mariupol）的劇院（見另稿），指俄犯下戰爭罪，拜登其後在白宮回應記者提問時，說「我認為他（普京）是戰犯」。這是至今美國官方對俄軍侵烏的最嚴厲譴責。白宮發言人普薩基說拜登的言論是發自內心。不過，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）駁斥拜登，指美國這樣一個曾經發動轟炸導致數十萬人死亡的國家，其元首所發表言論是不可接受和不可原諒的。

拜登周三亦宣布對烏克蘭撥出價值約8億美元（62.4億港元）的新一波軍事援助。白宮指出，新一輪軍援包括800套「刺針」（Stinger）便攜式防空導彈系統、2000套「標槍」（ Javelin）反坦克導彈系統、6000套AT-4反坦克系統、100架戰術無人機等。拜登指出，美國向烏克蘭提供的戰術無人機是美國最尖端最完美的武器，將賦予烏克蘭自我保衛的能力。美國國務院發言人暗示，那些無人機可以用來對付裝甲車。

「彈簧刀」無人機對付裝甲車

美國媒體報道，美國向烏提供的是由AeroVironment製造的「彈簧刀」（Switchblade）小型無人機。此機僅重2.7公斤、長61厘米，可由步兵操作，以直接撞擊目標的方式引爆小型彈頭，轟炸幾十公里外的地面目標，故又稱為「神風無人機」（kamikaze drones）。「彈簧刀」無人機最早在2010年由美軍特種部隊在阿富汗使用，軍事專家稱之為「會飛的霰彈槍」。

拜登也說美國正協助烏克蘭獲得更多「較長程的防空系統」。《華盛頓郵報》和美國政治新聞網站Politico周三報道，美國推動東歐盟友向烏提供新防空系統，包括俄製SA-8和S-300導彈系統。現時羅馬尼亞、保加利亞、波蘭有SA-8存貨，保加利亞、希臘、斯洛伐克則仍使用S-300。美國國防部長奧斯汀本周歐洲之旅，除了到訪布魯塞爾北約總部，也會到保加利亞和斯洛伐克。

普京譴責幫西方內奸社會人渣

美國及其歐洲盟友除向烏克蘭提供武器抗俄，亦向俄實施嚴厲制裁。俄總統普京周三與高級官員舉行由電視轉播的視像會議，發表慷慨激昂演說，指西方試圖分化俄羅斯社會，譴責思想偏向西方的「第5縱隊」（fifth column，意指內奸）。他說：「俄羅斯人民總能把真正愛國者與社會人渣和賣國賊區分，像吐出不小心飛進嘴裏的小昆蟲一樣，把叛國者揪出。」

（路透社/法新社/新華社/華盛頓郵報/Politico）

（俄軍侵烏）