美參院通過夏令時間永久化草案

草案由共和黨參議員魯比奧去年提出，引述有研究指永久採用夏令時間有利經濟。他在參議院開始投票前表示每次在調整時鐘後一周內，民眾發生交通意外和心臟病發個案都會增加。

魯比奧稱已諮詢過商界意見，後者同意措施應在2023年11月才實行。根據草案建議，各州政府須選擇全年劃一採用標準時間或夏令時間，不可切換。

美國聯邦政府於一戰期間實行夏令時間，作為節約煤炭的手段之一。目前的版本為每年3至11月實行夏令時間，民眾必須在規定的日子將時鐘撥快一個小時。

盼減干擾生理時鐘 有利健康

《華爾街日報》引述美國睡眠學會（AASM）數據，指每年兩次調整時鐘會擾亂生理時鐘及令心臟健康問題更嚴重。

冬夏令時間切換亦可能造成更多車禍，及在家或工作場所發生意外而到急症室求醫的情况。

（法新社/華爾街日報/紐約時報）