美參院通過夏令時間永久化草案

【明報專訊】美國參議院周二（15日）投票一致通過「2021年陽光保護法」（Sunshine Protection Act of 2021），允許美國州份明年開始永久實行夏令時間。若草案獲眾議院投票通過及總統簽署，將於明年11月實施。到時美國人每年春季都不會損失一小時睡眠時間，在職人士及學生亦可減少摸黑回家的情况，支持者稱新措施也有助改善健康和減少混亂。
草案由共和黨參議員魯比奧去年提出，引述有研究指永久採用夏令時間有利經濟。他在參議院開始投票前表示每次在調整時鐘後一周內，民眾發生交通意外和心臟病發個案都會增加。
魯比奧稱已諮詢過商界意見，後者同意措施應在2023年11月才實行。根據草案建議，各州政府須選擇全年劃一採用標準時間或夏令時間，不可切換。
美國聯邦政府於一戰期間實行夏令時間，作為節約煤炭的手段之一。目前的版本為每年3至11月實行夏令時間，民眾必須在規定的日子將時鐘撥快一個小時。
盼減干擾生理時鐘 有利健康
《華爾街日報》引述美國睡眠學會（AASM）數據，指每年兩次調整時鐘會擾亂生理時鐘及令心臟健康問題更嚴重。
冬夏令時間切換亦可能造成更多車禍，及在家或工作場所發生意外而到急症室求醫的情况。