朝怪物級洲際導彈疑墜毁 應對平壤試射 韓美擬重啟轟炸機演習

韓國聯合參謀本部昨發表聲明，稱飛行物在當地時間早上約9時半於平壤外的順安國際機場附近發射。專門報道朝鮮新聞的NK News引述韓國軍方稱，該飛行物在低於20公里的高度爆炸。報道引述平壤地區的目擊者稱，飛行物爆炸時發出巨響，殘骸散落平壤和周邊地區時，並再產生墜毁巨響。報道又稱編輯部取得的照片顯示，事發後空中出現紅色Z狀走向的導彈煙霧，一些較小而散碎的煙霧則垂直向下延向地面。

專家：導彈煙霧或毒害鄰近地區

報道引述卡內基國際和平基金會核政策項目資深研究員潘達（Ankit Panda）稱，周三的測試是「災難性失敗」，天空出現的顏色顯示液態氧散發，又指這些煙霧毒性甚高。他警告，在順安地區發生試射失敗令人關注，因為有可能對附近人口密集地區造成嚴重破壞。

朝鮮以往曾3次公開測試洲際導彈，對上一次是2017年11月時測試「火星-15」。今次發射地點與上月27日和本月5日朝鮮聲稱測試「衛星」的地點相同。美國和韓國指朝鮮聲稱測試「衛星」，其實就是為試射洲際導彈做準備。

韓國智庫世宗研究所高級研究員鄭相昌指出，一般需3次測試才能確定導彈有效，估計朝鮮會在4月15日前再做一至兩次測試。

「火星-17」射程逾萬公里可襲美國

「火星-17」彈頭形狀疑似採用多彈頭分導式載具（MIRV），有「怪物級ICBM（洲際彈道導彈）」之稱，其射程估計最少達1.3萬公里，可打擊美國本土。

韓聯社昨引述韓國政府多名高層消息人士報道，韓美就朝鮮發射洲際彈道導彈時採取相應措施達成共識，為此正在研討重啟轟炸機演習「Blue Lightning」的方案。「Blue Lightnin」演習是B-52H遠端轟炸機或B-1B戰略轟炸機從關島安德森空軍基地起飛，並前往朝鮮半島執行任務的訓練。倘真重啟演習，這將是韓美時隔5年再作轟炸機演習。朝鮮半島局可能進一步陷入僵局。

（法新社/韓聯社/中央社/NK News）