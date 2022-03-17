歐洲委員會表決驅逐 俄搶閘退會

俄羅斯外交部周二搶先在歐洲委員會議會大會表決前，在Telegram宣布啟動退出歐洲委員會程序，稱「不後悔」，強調退出歐洲委員會「不會影響俄羅斯公民的權利和自由」，並將「繼續執行歐洲人權法院已採納的決議，只要內容不牴觸俄羅斯憲法」。

這是歐洲委員會歷來第二次有會員退出，1969年希臘仍由軍政府統治時，曾為免被逐而退出，但軍政府倒台後，希臘於1974年重返歐洲委員會。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，翌日已遭歐洲委員會暫停所有代表權。歐洲委員會議會大會（PACE）周二以216票贊成、0票反對、3票棄權通過議案，認為俄羅斯不能再留在組織內。這是歐洲委員會首度將會員逐出。PACE主席克斯（Tiny Kox）說：「俄羅斯對我們會員國烏克蘭的殘暴侵略是不可接受的，現在立即停戰。」

退會後可恢復死刑

俄羅斯1996年加入歐洲委員會，如今退出意味俄羅斯不再是歐洲人權公約簽署國，俄國公民也無法再訴諸歐洲人權法院。法新社指出，俄退出歐洲委員會也開啟了莫斯科重新實施死刑之路。不動用死刑是歐洲委員會會員的先決條件，但俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席的梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）曾稱，若俄國退出歐洲委員會，應恢復死刑制度。

歐洲委員會成立於1949年，包括俄國共有47個會員，它設立了人權法院確保各國履行其保護人權的承諾。

（法新社/路透社/中央社）