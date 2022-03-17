拜登增78億元軍備援烏 親赴北約協調

集中提供反坦克防空武器

法新社引述美國官員消息稱，拜登預計於美國東岸時間周三早上11時45分（本港時間周三晚11時45分），公布8億美元（約62.4億港元）對烏新安全援助，預計將主要關於提供反坦克武器，以及用於防空的「標槍」（Javelin）和「刺針」（Stinger）地對空導彈。這加上拜登上周六已落實授權向基輔提供2億美元（約15.6億港元）軍備，將合共約78億港元，相關撥款出自日前確認的136億美元（約1061億港元）對烏特別預算。

烏克蘭總統澤連斯基周三亦將再度向美國國會發表講話，為本月內第二次，要求繼續增加援烏撥款。

白宮發言人普薩基周二（15日）公布，拜登將於下周四到布魯塞爾出席北約峰會，以「重申和加強（美國）對北約盟友的承諾」。同日拜登亦會出席歐盟高峰會，討論追加對俄制裁和烏克蘭人道援助。普薩基強調，在俄羅斯侵烏之際，拜登仍致力面對面與歐洲伙伴就相關問題交換意見。

《每日郵報》等多間英國傳媒過去兩天引述英國國防消息稱，俄軍可能將於兩星期內到達「攻擊力頂點」（culmination point），此後將難以發動有效攻勢，相對烏克蘭則會「後來居上」，其反抗力量將變得大於俄軍的進攻力量。

（法新社/路透社/半島電視台/每日郵報）