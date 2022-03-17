北約盟國慎對維和 將續供烏武器

卡欽斯基在訪問基輔時說：「我認為我們需要一個來自北約的維和代表團，或甚至可能來自一個更大的國際架構，但它應該是一個能自衛的代表團，並在烏克蘭領土上行動。這將是一個爭取和平、提供人道主義援助的代表團，但同時它也將受到適當的武裝力量保護。」波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）則再次呼籲歐盟迅速給予烏克蘭候選國地位。

今次是俄羅斯上月入侵烏克蘭以來，首次有外國領袖訪問基輔。波蘭政府發聲明稱今次3國總理訪問目的，是「確認整個歐盟對烏克蘭主權及獨立的明確支持，並提出對烏克蘭國家和社會的廣泛支持方案」。

指須先停火 寄望俄烏達協議

對於卡欽斯基的提議，北約各國防長昨在布魯塞爾緊急會商俄羅斯對烏克蘭的戰事時，對這個想法態度謹慎。荷蘭防長奧爾隆格倫（Kajsa Ollongren）認為現時討論為時過早。她說：「首先我們必須停火。我們必須看到俄羅斯撤軍。烏克蘭和俄羅斯之間必須達成某種協議，我認為談判還在持續進行。」愛沙尼亞防長拉內特（Kalle Laanet）表示，部署維和部隊需得到聯合國安理會支持，而俄羅斯在安理會擁有否決權。

路透社報道，北約各國防長周三亦將要求其軍事指揮官制定威懾俄羅斯的新計劃，包括在東歐增派部隊及加強導彈防禦系統。北約秘書長斯托爾滕貝格周二表示，北約需要針對新局勢，重新調整軍事策略。

（路透社/法新社）