烏明言不入北約 俄拋中立國方案 莫斯科倡奧地利瑞典模式 烏盼國際部隊保障安全

烏總統承認不能入北約事實

澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周二以視像方式向在倫敦舉行的遠征軍聯合部隊（JEF，以英國為首，成員國包括北歐和波羅的海國家）成員國會議說：「烏克蘭不是北約成員，我們現在清楚這點。多年來，我們聽到的一直是『門戶開放』，但現在我們聽到的是我們不能加入。這就是事實，必須承認。」他表示，烏克蘭會尋求區內鄰國提供獨立的安全保證。澤連斯基昨在視像演說中表示，烏俄談判更加切合實際。

對於澤連斯基釋出不加入北約的信號，美國國務卿布林肯接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，不認為這是妥協，而是反映了事實。他指即使是在俄羅斯侵略前，烏克蘭都無法明天就加入北約。他認為俄總統普京只是找藉口侵烏。

向美國會演說 類比珍珠港911

澤連斯基本月已向多國國會和人民發表視像演說求援，昨日的演說對象是美國國會聯席會議。他在演說中將俄軍侵烏與偷襲珍珠港及911恐襲事件相提並論，說是「歐洲80年來沒發生過的恐怖事件」。他播出片段展示被戰火摧殘致破敗不堪的烏克蘭建築，以及包括兒童在內的受傷平民。他再次要求美國及其盟友在烏克蘭上空設禁飛區，令烏克蘭免受俄軍空襲。

澤連斯基周二向加拿大國會發表視像演說，呼籲加拿大支持設立禁飛區，採取更多措施幫助陷入困境的烏克蘭抵禦俄羅斯入侵。他盼加方「將心比心」，談到烏克蘭人民在20天炮火下所經歷的災難，表示已有97名兒童喪生，「請加拿大政府和人民想一想，如果俄羅斯攻擊溫哥華或是多倫多，會是什麼樣的景况」。

俄軍上月24日展開侵烏行動後澤連斯基一再呼籲北約在烏設禁飛區，以削弱俄羅斯空中優勢，惟美國和北約拒絕直接介入烏克蘭戰爭，反對設立禁飛區。美國總統拜登上周五更表示，為了避免第三次世界大戰的爆發，美國和北約盟友不會進入烏克蘭與俄羅斯直接作戰。

俄烏會談定於周三繼續。烏克蘭總統顧問兼談判代表波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周二表示，雙方存在「根本矛盾」，但是「肯定有妥協餘地」。

俄外長：雙方接近達成協議

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨接受俄羅斯RBK商業新聞頻道訪問時說，俄烏談判進展艱難，但有一定希望達成妥協。他說正認真討論烏克蘭成為中立國以及烏克蘭安全保障問題，說雙方接近達成協議。拉夫羅夫說，俄國總統普京2月曾提到，烏克蘭維持中立，還有在北約不擴張的情况下給予烏克蘭安全保證，是可能影響局勢的變數。

俄羅斯克里姆林宮昨表示，烏克蘭可以採取奧地利模式或是效法瑞典，在非軍事化後仍保有自己的國防武力。《金融時報》昨報道，俄烏已草擬一份15點和議方案，於周一首次討論。方案包括如果烏克蘭宣布成為中立國並接受保留有限度的武裝力量，俄軍會停火並撤走。草案內容亦包括烏克蘭放棄加入北約的意願，並承諾不讓外國設軍事基地，以換取美國、英國、土耳其等的保護。

不過，烏方談判代表波多利亞克表示已拒絕俄方的建議，說烏克蘭希望由國際部隊保障烏克蘭安全。

（路透社/法新社/衛報/CNN）