英周五起全撤新冠入境限制 疫情數字仍高 科學界擔憂

英國從2月24日起在法律意義上解除英格蘭地區所有現行新冠限制措施。根據英國政府2月宣布的「與新冠共存」新計劃，新冠檢測陽性者毋須自我隔離，政府也不再追蹤密切接觸者，未完成接種疫苗的密切接觸者也毋須自我隔離。目前，對於被英國認定為合格的、完成接種新冠疫苗的入境者，已取消所有入境檢測要求，但仍需向當局申報在英國的住址、旅遊詳情及疫苗接種紀錄。

復活節前鬆綁 航空業雀躍

運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，周五凌晨4時起，入境旅客毋須再填寫有關申報表格，亦會撤銷對未接種新冠疫苗的入境旅客在出發前及抵埗後作病毒檢測的要求，意味着入境旅客毋須再執行任何針對新冠制定的限制措施，民眾可以像以往一樣旅行。隔離酒店亦會在3月底結束任務。他表示，新措施將趕及復活節假期前讓旅客有更大自由，指英國正領導世界移除所有旅遊限制。倫敦希斯路機場周一亦宣布，旅客自本周三起將毋須再佩戴口罩，英航和維珍航空表示已計劃取消機上戴口罩的規定。

英國周一公布的數據顯示，該國過去7天新增新冠確診病例444,201宗，較對上一周急增48.1%；截至周一早上8時的過去7天，全國入院人數為10,576人，較上周多19%。該國12歲或以上人口已有超過91%接種最少一劑新冠疫苗，超過85%已接種過兩劑新冠疫苗，超過67%已接種加強劑。首相約翰遜的發言人周一表示，在現時民眾大多已完成接種或接種加強劑下，已沒有需要採取新措施阻遏病毒擴散。

（衛報/新華社/中央社）

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