烏平民指控俄軍搶食物殺無辜

64歲的霍杜斯（Valentyna Khodus）來自小村莊米爾涅（Myrne），她跟女兒和外孫在地窖躲藏數天後，終於逃到烏克蘭第六大城市扎波羅熱，「他們（俄軍）厚顏闖入，毫無羞恥，拿走想拿的東西」。她又悲嘆兩名鄰居駕着掛有烏克蘭國旗的汽車逃走期間被俄軍巡邏人員槍殺，「它（汽車）還在那裏，在路邊，他們的遺體還在裏面」。

在俄軍佔領地區，仍有民眾冒險上街舉行反俄示威。約一周前，數千人在赫爾松市中心聚集抗議，有慢駛的汽車播放名為《旗手》（Bayraktar）的全新大熱歌曲。「旗手」是土耳其無人機的名字，該款無人機在破壞俄軍車隊上有出色表現。

俄佔區千人抗議市長示威領袖被擄

在市長被俄軍拘捕的梅利托波爾，上周六也有居民走上街頭，去到尾聲人潮開始散去之際，有輛汽車投擲煙霧彈，數名黑衣男子隨即擄走54歲的示威領袖歐爾加蓋蘇莫娃（Olga Gaisumova）。翌日再有約千名當地居民到俄軍竊據為總部的政府建築物前，高喊「我們的市長在哪裏？」、「歐爾加在哪裏？」

（華爾街日報）

（俄軍侵烏）