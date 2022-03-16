烏總統顧問：有望一兩星期簽和約

推測俄軍事行動難拖過5月

俄烏代表周一的第4輪談判因要再確定一些細節而暫停，至昨日繼續。烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovich）周一晚對媒體表示，他認為烏俄雙方最快有望一至兩星期內簽署和平協議，最遲亦會在5月初之前。他表示，俄羅斯確切停火時間點，將取決於俄方願意為戰事投入多少資源。他說：「我認為不會拖過5月，可能5月初吧，我們就能達成和平協議，可能還會更早些，我們再看看。」

俄羅斯總統普京聲稱對烏克蘭發動的是「特殊軍事行動」，換來國際譴責，俄軍行動在國內亦有反對聲音。俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）女編輯奧韋斯揚尼科娃（Marina Ovsyannikova，）周一（14日）闖入王牌晚間新聞節目的直播室，手持反戰標語站在主播後面，高呼譴責俄羅斯入侵烏克蘭的口號。她隨後被警方拘留。獨立人權組織OVD-Info上傳一段影片，片中奧韋斯揚尼科娃表示，她父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人。她呼籲俄羅斯同胞站出來反戰。

俄官媒女編輯直播中反戰

事發在電視台晚間9時播出的旗艦新聞節目《時代》（Time），從蘇聯時代就開始播送，全國有數以百萬計民眾收看，是該國最多人收看的晚間新聞節目。奧韋斯揚尼科娃在主播報道俄羅斯與白俄羅斯的關係時，突然在其背後出現，手持的標語以英文寫上「不要戰爭」，下面就用俄文寫道：「停止戰爭。不要相信宣傳。他們在這裏對大家說謊。」最後用英文寫上：「俄羅斯人反對戰爭。」主播曾試圖加大報道聲線以掩蓋其叫聲，幾秒後電視台切換畫面。

女編輯昨出庭，否認違法抗議控罪，被判罰款3萬盧布（2194港元）後獲釋。

（路透社/法新社/衛報/中央社）

（俄軍侵烏）