中歐3國總理率歐盟團訪基輔「打氣」

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）、捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）、斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Jansa）訪烏期間也將與烏克蘭總理什梅加爾（Denis Shmyhal）會面。波蘭負責安全事務的副總理兼執政法律與公正黨實權人物卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）也有同行。

波蘭總理辦公室主任德沃奇克（Michal Dworczyk）表示，代表團以歐盟理事會代表身分訪烏，代表歐盟提供援助方案。這次出訪獲得歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩同意。為安全起見，代表團出訪前也知會了北約和歐洲安全與合作組織（OSCE）。

俄羅斯軍事入侵烏克蘭，西方以嚴厲制裁措施試圖孤立俄羅斯，但印度卻有意與俄保持貿易關係。一名印度政府官員說：「俄羅斯提出以很大折扣售賣石油及其他商品，我們會欣然接受。」該不願透露姓名的官員並無透露俄提供多少石油或折扣是多少，說運輸、保險、原油混合比例等問題解決後，印度會接受俄方提議。

印度欲買俄國折扣石油

該名印度官員說，正在建立印度盧比與俄羅斯盧布的交易機制，以便繼續雙邊貿易。

印度石油需求有80%靠入口滿足，2%至3%來自俄羅斯。今年油價已升40%，印度政府考慮增購俄油進口，以減輕能源價格上升的負擔。

俄制裁拜登布林肯美防長等10人

另一方面，俄羅斯對西方實行反制裁。莫斯科昨宣布制裁美國總統拜登、國務卿布林肯、國防部長奧斯汀及另外10名美國政府官員與政治人物，聲稱是報復美國早前宣布制裁俄總統普京等政府高層。

（彭博社/自由歐洲電台/路透社/CNN）

（俄軍侵烏）