二戰後歐最大難民危機 波蘭城市爆煲 逾300萬烏人出逃 英資助民居接待美研加快接收

英家庭收留難民可獲3600元資助

英國政府因最初接收烏克蘭難民的速度過慢在國內備受批評，政府周一宣布推出「烏克蘭之家」（Homes for Ukraine）計劃，每個英國家庭在家中為一名烏克蘭難民免費提供住房或單獨的住處最少6個月，每月可獲得350鎊（約3600港元）補貼，這些家庭毋須為難民提供食物或生活費。政府已開設網站讓有興趣收容難民者申請，結果頭5小時已有4.38萬人登記。有關計劃之後會在慈善機構、社區組織和教會的支援下擴大，這些機構可以幫助難民和收容者作配對。

英國房屋及社區大臣高文浩（Michael Gove）稱，英國有「在最黑暗時刻支援最脆弱者」的歷史，「烏克蘭之家」計劃不設人數上限，即不會限制多少烏克蘭難民可進入英國。根據該計劃，烏難民可使用英國國民保健系統（NHS）及其他公共服務，他們的孩子也能入讀英國學校。

雖然大多數烏克蘭難民都可能希望留在歐洲，但也有部分人想到美國，因他們在當地有家人。不過美國難民安置程序往往需時數年才完成，美國有線新聞網絡（CNN）周一引述美國官員報道，拜登政府正考慮加快安置與美國有聯繫的烏克蘭難民，包括有家人已住在美國者。

30萬烏難民抵華沙 市長求援

不過，對於在短短3周已接收了逾170萬烏克蘭難民的波蘭來說，已開始感到吃不消。首都華沙市長恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）表示，已有30萬烏難民抵達該市，「我們的城市仍然是烏克蘭難民主要目的地，但情况每天變得愈來愈困難」。他呼籲其他國家協助，並建立一個全球系統處理難民潮，「我們已不勝負荷……我們需要在歐洲及全球重新安置難民」。抵達華沙的難民主要被安排住在私人住處及兩個大型體育館，現時在華沙的中央火車站已貼出告示，指引難民前往其他較小的城鎮，因大城市已現人滿之患。

波蘭第二大城市克拉科夫（Krakow）在過去兩周也收容了10萬烏難民，市長稱收容能力已見頂，再難應付新一波難民到來，非政府組織Fundacja Brata Alberta形容克拉科夫的火車站情况「悲慘」，許多難民無處可去需要幫助，尤其是住處，「我們打電話給許多地方，但答覆是：沒有更多牀位」。

在波蘭邊境城鎮赫魯別舒夫（Hrubieszow），鎮長馬耶夫斯卡（Marta Majewska）稱，她已耗盡城鎮的全數危機儲備資金及來自地方政府的資金，以營運難民收容中心，「我最擔心電費單，這市鎮已承受不住」。

（衛報/路透社/BBC/CNN）

（俄軍侵烏）