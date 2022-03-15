歐洲成近5年武器進口新熱點 瑞典智庫：歐重整軍備抗俄威脅 趨勢將加速

【明報專訊】瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（14日）發表報告，指全球武器出口在2017至21年間較對上5年下跌了4.6%，但歐洲武器進口同期卻增加19%，為全球之冠。研究員指這趨勢會因為歐洲國家最近重整軍備的承諾及俄羅斯的威脅而大幅加速，形容歐洲已成為武器進口的「新熱點」。
德國準備採購美F-35戰機
報告指出，歐洲過去5年武器進口較對上5年增加19%，交易量佔全球13%，較對上5年的10%高。歐洲地區武器最大買家是英國、挪威及荷蘭，報告指隨着歐洲國家最近大量採購新武器，特別是美國戰機，該區的武器進口額將會加速。
俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭，歐洲國家預計會透過採購美國F-35等戰機、導彈和大炮等重型武器來加強軍力，德國、丹麥和瑞典亦已宣布計劃增加軍費。德國防長昨日向聯邦議會表示，柏林將展開採購美製F-35戰機的程序，以取代其舊款旋風（Tornado）戰機。
亞太6國居十大 「因與華關係緊張」
報告作者之一的韋策曼（Siemon Wezeman）指出，歐洲購買軍備的上升趨勢早在2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞後已開始，到現在歐洲已成為軍備新熱點：「我們將會大幅而不只是一點點的增加軍費開支。我們需要新武器，當中很多會來自進口。」他續指大部分武器可能來自其他歐洲國家和美國。
至於亞洲及大洋洲過去5年仍然是全球最大武器進口地區，佔全球武器交易43%，這兩個地區中有6個國家位列武器進口十大，包括中國、印度、澳洲、韓國、巴基斯坦和日本。報告指中國與亞洲和太平洋國家關係緊張，是這兩區國家進口軍備主因。武器出口國方面，美國以39%位居第一，俄國維持第二位。
由於很多買賣合約不透明及屬無償捐贈，因此難以計算實際金額，但法新社引述有專家估計有關金額每年可能接近1000億美元（約7800億港元）。
（法新社/彭博社）
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