歐洲成近5年武器進口新熱點 瑞典智庫：歐重整軍備抗俄威脅 趨勢將加速

德國準備採購美F-35戰機

報告指出，歐洲過去5年武器進口較對上5年增加19%，交易量佔全球13%，較對上5年的10%高。歐洲地區武器最大買家是英國、挪威及荷蘭，報告指隨着歐洲國家最近大量採購新武器，特別是美國戰機，該區的武器進口額將會加速。

俄羅斯今年2月底入侵烏克蘭，歐洲國家預計會透過採購美國F-35等戰機、導彈和大炮等重型武器來加強軍力，德國、丹麥和瑞典亦已宣布計劃增加軍費。德國防長昨日向聯邦議會表示，柏林將展開採購美製F-35戰機的程序，以取代其舊款旋風（Tornado）戰機。

亞太6國居十大 「因與華關係緊張」

報告作者之一的韋策曼（Siemon Wezeman）指出，歐洲購買軍備的上升趨勢早在2014年俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞後已開始，到現在歐洲已成為軍備新熱點：「我們將會大幅而不只是一點點的增加軍費開支。我們需要新武器，當中很多會來自進口。」他續指大部分武器可能來自其他歐洲國家和美國。

至於亞洲及大洋洲過去5年仍然是全球最大武器進口地區，佔全球武器交易43%，這兩個地區中有6個國家位列武器進口十大，包括中國、印度、澳洲、韓國、巴基斯坦和日本。報告指中國與亞洲和太平洋國家關係緊張，是這兩區國家進口軍備主因。武器出口國方面，美國以39%位居第一，俄國維持第二位。

由於很多買賣合約不透明及屬無償捐贈，因此難以計算實際金額，但法新社引述有專家估計有關金額每年可能接近1000億美元（約7800億港元）。

（法新社/彭博社）