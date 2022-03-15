俄烏第四輪談判「技術暫停」 料今重啟

波多利亞克昨在Twitter上載影片表示，第四輪談判是關於「和平、停火、立即撤離及安全保障」，之後才能討論地區關係和政治分歧。他批評，俄羅斯仍有錯覺認為針對烏克蘭和平城市的19天暴力行動是正確策略。雙方之前三輪會談也有類似目的，但最終只集中商討人道主義問題及同意暫時停火提供人道走廊，但停火協議最終多次失敗。

俄烏代表周日均對談判作出正面評估，波多利亞克稱「我認為我們會在幾日內實際上達成一些成果」。俄方談判團成員斯盧茨基（Leonid Slutsky）稱，談判有實質進展，可能很快能達成協議草案。

土耳其助烏調解商停火

土耳其總統埃爾多安昨在安卡拉與到訪的德國總理朔爾茨商討烏克蘭戰爭，兩國正致力達成俄烏停火。土耳其上周主持了烏俄外長會談後，烏克蘭周日表示，它正與作為調解人的土耳其和以色列合作，確定與俄羅斯談判的地點和框架；總統澤連斯基周一再表示，雙方正在「盡一切努力確保雙方總統能會晤」。另外，俄方指控烏軍導彈襲擊烏東分離主義武裝控制的城市頓涅茨克，造成至少20名平民喪生，但烏方否認有這樣做。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）