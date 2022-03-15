金融時報：俄軍「嚴重失敗」 攻勢遠遜預期

西方官員估計 數千俄兵陣亡

《金融時報》指出，俄軍侵烏至今失利已趨明顯。西方國防官員估計，俄軍已有2000至6000人戰死，根據類似衝突往績推算，被俘虜或受傷的俄兵數目再多3至4倍，這相當於美國和英國在阿富汗20年來的總和。專門透過開放源報告追蹤軍備損毁數字的Oryx博客網指出，至今俄軍已有1034輛軍車、火炮和軍機損失、放棄或落入敵手，當中包括173輛坦克、261輛裝甲車和步兵戰鬥車，以及28套地對空導彈系統。

報道指出，俄羅斯出兵頭24小時就出問題，其空降部隊原要控制一些重要戰略據點，例如烏克蘭首都基輔西北市郊的戈斯托梅利機場，但在烏軍頑強抵抗下被迫撤走。英國聯合司令部一名前司令指出，烏軍自2014年俄羅斯吞併克里米亞以來已就類似侵略情况作準備。

圖速戰速決 卻欠通信後勤裝備

另一方面，俄軍一開戰時打算快速推進，避開大城市，試圖包圍部署在各區的烏軍，以為它們在失去領導的中央政府下會陷入癱瘓。報道引述一名西方軍事官員說：「他們（俄軍）就像視之為一場軍事維持治安行動，而非一場面對現代軍隊的入侵行動。」開戰數日，俄軍司令開始發覺形勢不妥，出動更強大火力，但俄軍的龐大坦克和大炮車隊，面對烏克蘭人炸橋毁路和游擊戰而停滯不前，多支車隊被反坦克導彈摧毁。分析家指出，俄方原打算速戰速決，結果變成必須有後勤和通信計劃的行動，但看來俄方並無如此準備。

報道引述開放源情報指出，俄方軍事通信基建在今次戰事中表現也遠遜預期，先進的Azart和Akveduk加密無線電通信系統看來數量不足，甚至出現覆蓋範圍不夠的情况，社交平台上就有相片顯示俄軍要使用中國製的非加密通信器材，結果輕易被外界截取通信。另外，俄軍不少戰車因車輪問題無法行進，專家指那些輪胎明顯是民用平價貨色，不排除涉及俄軍貪污問題。

攻烏俄兵年輕 前線士氣明顯低落

美國國防高官稱，俄羅斯從未打過如此廣泛的地面空中戰，軍方似乎在如何將空軍和陸軍整合成一支聯合部隊上出現問題。此外，目前身處烏克蘭的俄兵平均20至25歲，較烏克蘭的30至35歲年輕，部分俄兵甚至不知為何要進入烏克蘭。英美國防情報均認為，在種種因素下，俄軍前線士氣明顯低落。

（金融時報）

（俄軍侵烏）