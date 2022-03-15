戰火困擾俄烏糧倉 恐釀全球危機 糧食價飈 俄化肥大王：急需和平

50歲梅利尼琴科（Andrey Melnichenko）經營煤炭和化肥生意，身家估計達180億美元，為俄國第八大富豪。他周一接受路透社訪問時說：「烏克蘭事件真的很悲慘。我們迫切需要和平。」他表示，受這場危機殃及的包括農業和糧食，戰爭「已令化肥價格飈升，農民將買不起」，糧食供應鏈繼新冠疫情後再進一步被打亂，他推測戰事會令歐洲食品價格通脹更甚，「很可能致世界最貧窮國家糧食短缺」。

北非現恐慌性搶購 窮國恐缺糧

烏、俄都是基本食品主要出口國，有「歐洲麵包籃」之稱，兩國在小麥、大麥、向日葵和玉米等許多重要穀物和油籽的出口量皆位居全球前五。很多國家本就仰賴俄、烏的農作物，例如黎巴嫩、突尼斯和也門等北非和中東國家所需的大麥和小麥等穀物，有逾五成來自俄、烏。歐盟、中國，以及包括埃及、利比亞等北非國家，也從烏克蘭入口大量粟米。惟戰爭衝擊農作物生產、運輸及關係外銷的黑海港口正常運作，求過於供推高了價格，3月7日小麥期貨價格在芝加哥交易所飈升41%，漲幅為60年來最高。

英國國防部昨日指，俄羅斯已在黑海沿岸建立海上封鎖，阻隔烏克蘭國際海上貿易。法新社報道，北非各地糧食價格自俄軍侵烏前就開始攀升，近日部分地區更出現「恐慌性搶購」，消費者囤積麵粉、粗麥粉等主食。

烏克蘭主要食品供應商MHP總裁里奇（John Rich）擔心戰事不能在一兩周內停止，將錯過重要的春季播種，影響烏克蘭乃至全球的穀物和植物油供應。聯合國糧食及農業組織警告，今年烏克蘭將有多達三成農作物無法種植或收割，俄國出口農作物的能力亦礙於國際制裁變得不明朗。聯合國世界糧食計劃署署長比斯利日前警告，這情况將對全球最貧窮人口造成災難影響。

天然氣價飈 再削弱肥料產能

國際化肥價格亦因戰事被推高，其一因素是俄國化肥佔全球總產量13%，是鉀肥、磷酸鹽和含氮肥料的主要生產國。惟本月早前俄羅斯貿工部要求國內化肥生產商暫停出口，在應付國內所需後只供應與俄羅斯「友好」的國家。破紀錄的天然氣價格進一步削弱肥料生產商的產能。如跨國公司雅苒國際（Yara International）把歐洲的氨和尿素產量削減至產能的45%，其總裁預計此舉將對全球糧食供應產生連鎖反應。

（路透社/法新社/CNN/BBC）

（俄軍侵烏）