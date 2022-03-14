研究：3藥對Omicron BA.2有效

藥物治變種亞型 需3倍濃度

Omicron迄今年二月已經衍生BA.1、BA.1.1、BA.2、BA.3.1四個亞型。其中BA.2比原Omicron更具傳染力，並已在日本等國擴散。東京大學醫學研究所特聘教授、病毒學家河岡義裕為首的研究小組，上周三（9日）在《新英格蘭醫學雜誌》發表報告，讓經過培養的猴子細胞感染BA.2，再調查各種藥物的效果，發現新冠藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）、瑞德西韋（Remdesivir）、輝瑞藥物Paxlovid的主成分Nirmatrelvir，都能有效克制BA.2，不過如要得到跟應付早期毒株相同的療效，則需把藥物的濃度提升約3倍。

此外，他們發現在日本境內使用的新冠抗體藥Sotrovimab和Ronapreve也有一定效果，惟比起其他新冠毒株，它們對BA.2的效力會跌至僅剩對原Omicron效力的約1/50至1/60。

河岡說，因為抗病毒藥物證實有效，因此必須建立體制盡可能讓多數人獲得這些藥物。

研究小組將繼續通過動物實驗等方式，進一步驗證各款新冠藥物的效果。

（NHK/中央社）