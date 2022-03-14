伊朗導彈襲伊拉克庫族首府 鄰近美領館 革命衛隊：針對以色列「戰略中心」

12導彈攻擊 毁民居兩人受傷

網上流傳居民上載的片段顯示數次巨大爆炸，有人表示爆炸震動寓所。庫爾德自治區政府的內政部稱，攻擊造成建築物和民居受損，兩人受傷。最初有報道指導彈可能擊中美國領事館大樓，但庫爾德自治區政府發言人加富里（Lawk Ghafuri）在Twitter表示，尚在興建的領事館大樓沒被擊中，受襲的只有領事館周圍的地區。當地衛星電視台Kurdistan24表示，落在電視台附近的導彈令廣播一度中斷。

伊朗國營電視台駐伊拉克特派員最初指導彈攻擊目標是「以色列秘密基地」。伊朗國營電視台其後報道，革命衛隊承認導彈襲擊是其所為，是針對以色列在埃爾比勒的「戰略中心」，「以色列若重演襲擊，必遭嚴厲、果斷、具破壞性的回應」。上周一，以色列空襲敘利亞首都大馬士革附近，殺害了兩名革命衛隊上校，其後革命衛隊矢言報復。

以上周空襲殺兩革命衛隊將領

美國國務院發言人指周日的襲擊「令人髮指」，表示沒有美國人受傷，也沒有當地的美國官方設施受損。五角大樓發言人告訴《新聞周刊》，國防部正在調查這宗襲擊事件。庫爾德地區政府總理巴爾札尼（Masrour Barzani）譴責「恐怖分子發動針對埃爾比勒多處的襲擊」。

埃爾比勒的國際機場有美軍駐紥，過去偶有疑似親伊朗民兵組織發射的火箭或無人機攻擊。今趟襲擊沒有損毁機場，航班未受影響。上一次懷疑涉及伊朗、針對美軍的彈道導彈襲擊發生在2020年1月，伊朗報復革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）在巴格達機場遇襲身亡，向駐伊拉克美軍發射彈道導彈，多人頭部受傷。

（路透社/法新社/衛報/CNN）