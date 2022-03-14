難頂收容難民壓力 東歐向西歐求助

捷克內政部長上周六促請歐盟協助設立25個、每個可容納2000人的臨時收容所。該國在2月24日開戰以來收留了逾10.2萬人，收容能力已呈飽和，住宿安排尤其緊迫，促請歐盟其他成員國加入接收難民。

與烏克蘭接壤的摩爾多瓦人口僅約300萬，但過去半個月已有約30萬人從烏克蘭跨境進入，迄今仍有逾10萬人滯留。德國上周六答應接收當中的2500人，並與歐盟分別提供300萬歐元和500萬歐元給摩爾多瓦應急。

法國也從摩爾多瓦接收2500人。該國目前收容了1萬名烏克蘭人，稍後擬將總數增至5萬或10萬。其文化部於上周六宣布撥備100萬歐元（854萬港元），資助逃難的烏克蘭藝術家及其家人，及異見俄國藝術工作者。

英擬每月補助收留烏難民住戶

此前被批評對烏克蘭難民不夠開放的英國，周日宣布推出「烏克蘭家園」計劃，烏克蘭人不論是否有家人在英國，可通過簡化程序申請簽證到英國工作、求學及享用醫療保健服務。另外，政府擬向登記收留流亡烏克蘭人的英國住戶發放每月350英鎊（3573港元）的補助。

（BBC/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）