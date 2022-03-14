烏外長：淪陷城市或被迫辦克里米亞式公投

人口29萬的赫爾松是這次俄軍侵烏期間首個陷落俄軍手裏的烏克蘭主要城市。庫列巴前日在Twitter表示，俄國在赫爾松擬辦「假公投」，以建「假人民共和國」。他說，由於「並無公眾支持」，這種公投將是徹徹底底的一齣戲。赫爾松官員赫蘭在facebook表示，佔領軍叫他與其他官員「合作」創建「赫爾松人民共和國」，他已拒絕。

2014年3月，俄羅斯便通過克里米亞人表決贊成獨立及加入俄羅斯聯邦的公投結果，吞併了克里米亞。

指另一市長被綁 俄疑扶植傀儡上位

列巴昨日又說，俄軍綁架了南部城市第聶伯羅魯德內的市長馬特維耶夫（Yevhen Matveyev）。他是過去3日內第2名被俄軍扣留的烏國市長。至於上周五有市長被綁走的梅利托波爾（Melitopol），有疑似由俄方扶植的傀儡接替上位。前任女市議員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）上周六通過當地電視宣布已接替被綁走的費奧多羅夫（Ivan Fedorov）出任市長。她呼籲市民「接受現實」、停止「干犯極端分子行為」。

（法新社/歐洲自由電台）

（俄軍侵烏）