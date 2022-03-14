俄烏官員吹暖風 「數日內」或見談判成果

烏克蘭對俄談判團代表成員、總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykailo Podolyak）上周六（12日）接受央視訪問時表示，烏俄雙方在7日第三輪談判後，以視像方式展開溝通，並成立工作組，提出多種解決衝突的建議，並致力簽署一份全面和綜合協議。波多利亞克指出，烏方認為該協議中應包含雙方停火、俄羅斯撤軍、簽署和平協議、修復烏國境內受損基建等原則，而最重要的是保障烏克蘭安全，避免類似事件再次發生。工作組正研究討論協議文本。央視報稱，這標示俄烏雙方正就簽訂協議趨向妥協。

波多利亞克在網上影片則稱，烏方不會在原則上讓步，俄羅斯現已明白這點，也開始有建設性地討論，「我認為我們會在幾日內實際上達成一些成果」。俄新社則引述俄方談判團成員斯盧茨基（Leonid Slutsky）稱，談判確有實質進展，「根據我個人預期，進展會在數日內增長至雙方共同立場，以至可簽署的文件」。

澤連斯基：莫斯科談判取態有變

但烏克蘭外長庫列巴上周六與美國非牟利組織「更新民主倡議」（RDI）舉行視像會議時強調，即使已準備好談判，但不會接受俄方任何通牒，也不會投降，將繼續戰鬥。烏克蘭總統澤連斯基同日表示，莫斯科當局的談判取態出現改變，有別過往只「發最後通牒」。他評論俄羅斯總統普京時稱目睹談判「有些正面進展」時表示，對俄方發出友善信號「感到高興」。

（央視網/路透社/以色列時報）

（俄軍侵烏）