俄烏激戰基輔外圍 美製片人被殺

烏指7婦孺被從後射殺

《紐時》前天引述駐守基輔東部城鎮布羅瓦里（Brovary）的烏克蘭國土防衛軍志願兵維塔利表示，一處油站超市的窗戶被炸毀。烏俄兩軍在搶奪城鎮3條主要街道的控制權。另一邊基輔以西的伊爾平（Irpin），兩軍的炮火橫越地面在空中交錯，民眾在哭叫聲和瓦礫堆中撤離。烏克蘭情報部門稱，俄軍上周六於基輔附近佩列莫哈（Peremoha）村行刑式從背後射殺7名撤離中的婦孺，死者包括1名兒童。路透社指無法證實事件真偽，俄方暫未回應。英國指原本於基輔北部市外的俄軍車隊經已散開，相信將對基輔實施包圍。該車隊此前一度延綿長達近65公里。部分俄軍地面部隊則已迫近距離基輔市中心24公里。

其中在伊爾平，在當地採訪的美國新聞紀錄片製作人雷諾（Brent Renaud）周日（13日）死於槍火下，終年51歲。事件中另有一名記者受傷。烏方人員正致力將雷諾的遺體帶離戰鬥區域。因在雷諾的遺體找到《紐約時報》記者證，網絡一度誤傳他是《紐時》特派員，但《紐時》其後澄清只是曾經合作，死者並非正式員工，也非《紐時》派往採訪。雷諾曾採訪千禧年初的阿富汗和伊拉克戰爭，曾獲業界多個獎項及提名。

烏克蘭一直指控俄羅斯為境內多地帶來人道危機，但俄羅斯國防控制中心主管米辛采夫反斥烏克蘭「民族主義分子」以地雷等破壞民居基建，斷絕平民水電等資源，又指馬里烏波爾的人道情况尤為惡劣，批評烏民族主義分子困死該市民眾。

（紐約時報/新聞周刊/路透社/法新社）

（俄軍侵烏）