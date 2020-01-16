前日威脅攻擊西方軍備補給 翌日稱炸死「外國僱傭兵」 俄空襲波烏邊境軍事基地 最少35死

俄指受襲IPSC貯外國軍備

受襲的「國際維和與安全中心」（IPSC）位於利沃夫市附近的城鎮亞沃里夫（Yavoriv），距離波蘭僅10公里，該中心為一個大型軍事基地，會舉行有西方軍事人員參與的訓練演習，去年秋天就舉行了美烏兩國「快速三叉戟」軍演。利沃夫州州長科濟茨基稱基地受到30枚俄軍火箭攻擊，部分成功被攔截。烏克蘭防長列茲尼科夫周日在Twitter發帖文，指摘俄方在鄰近烏克蘭跟歐盟-北約範圍的邊界，向和平安全發動恐怖襲擊。

俄羅斯國防部隨後確認攻擊了亞沃里夫的烏軍訓練設施，指控該設施用來儲存外國提供的軍備，空襲成功殺死多達180名外國僱傭兵和大量外國武器，並矢言會繼續攻擊外國僱傭兵。

烏克蘭表示，有外國軍事教官此前在IPSC工作，國防部正確認事發時有沒有外國教官在現場。北約官員稱沒有北約組織人員在該基地，目前未知有否非北約成員國派駐代表到IPSC。俄軍侵烏前數周，烏國部隊在這個360平方公里的基地訓練，而烏國傳媒指外國教官2月中已撤離，但留下所有設備。

副外長指西方補給為「合法攻擊目標」

俄軍近期攻勢正向烏克蘭西部擴展，上周五就襲擊烏克蘭最西面的機場。外國雖未派兵支援烏克蘭對抗俄羅斯入侵，但一直有提供軍備和情報等方面的援助，而俄軍攻勢往西推進恐危及歐美對烏克蘭的軍備補給運輸。

在俄軍侵烏首周，美國和北約即空運逾1.7萬件反坦克武器到波蘭和羅馬尼亞邊境，再經陸路循烏克蘭西面運到首都基輔及其他主要城市。因俄軍早期攻勢不在西部，軍備補給頗為順利，但專家早已警告情况不會持續很久。俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）上周六警告，美國從多個國家運送武器到烏克蘭，不止是危險之舉，更會令到運送車隊成為「合法攻擊目標」。分析憂慮俄羅斯與北約成員國直接衝突的風險會增加。

北約秘書長斯托爾滕貝格上周二（8日）接受加拿大傳媒時已明言，倘若俄方攻擊盟友供應烏克蘭武器的運輸隊伍，會令局勢升級。他強調北約只是協助受聯合國憲章保護的烏克蘭維護其自衛權，指俄羅斯是侵略者，如果俄方對任何北約國家、北約領土發動任何攻擊，都會觸發北約憲章第5條的集體防衛條款。

美再批15.6億軍援 撐烏克蘭防衛

另外，白宮上周六（12日）表示拜登再向烏克蘭批出2億美元 （約15.6億港元）武器及其他援助，有高官指連同最新撥款，美國過去一年給予烏國的保安援助達12億美元（約93.6億港元）。路透社引述給予國務卿布林肯的備忘錄指，拜登透過《外國援助法》撥款2億美元用於烏克蘭的防衛。有關援助可從國防部武器或其他軍事物品庫存中撥出，美方還會提供軍事教育和訓練。

（法新社/路透社/紐約時報/CBC）

（俄軍侵烏）