土庫曼提前大選 總統兒子料接棒

40歲的塞爾達2016年才晉身國會，但獲迅速提拔，2018年起先後擔任副外長、首都所在的阿哈爾州（Ahal）正副州長、工業及建造業材料部長、最高審計部門首長和曾進入國家安全委員會。現時為分管經濟和財政的部長內閣副主席（副總理）。

現總統上月突宣布卸任

64歲的別爾德穆哈梅多夫自2006年建國總統尼亞佐夫猝逝後掌權至今，任內大力打遏反對聲音，他上月突然宣布卸任和提前大選，以騰出位置給「年輕領袖們」治國，但表明盼以上議院主席的身分留在政壇。

土庫曼有超過340萬選民，投票率過半選舉才有效。國營電視台稱，大選進一步證明「國家民主化道路不可逆轉」。據經濟學人智庫公布的2021年世界民主指數，土庫曼在167個受評國家及地區中排行161。

（半島電視台）