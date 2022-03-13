輝瑞研百搭新冠疫苗 稱初步數據樂觀

輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）上周五（11日）接受CNBC訪問時表示，輝瑞的科學家見到加強劑對Omicron變異株的保護力在接種3、4個月後就會減弱，故輝瑞將向美國食物及藥品管理局（FDA）提交接種第4劑疫苗的許可申請。不過他說，「不能每隔5、6個月就接種一次」，故該公司正努力開發一種「涵蓋Omicron及所有其他變異株」的新冠疫苗，務求除了紓緩住院和重症問題，還要達至預防感染效力持久。他道：「現時正大量測試，大部分可於本月底有初步數據。」

Omicron疫情幼兒住院率高Delta 5倍

另外，美國疾病控制及預防中心（CDC）的數據顯示，Omicron疫情明顯對兒童影響較大。數字顯示，1月以來有近500萬兒童受感染，5歲以下兒童的Omicron高峰期住院率，比Delta時高5倍，而1月後死於新冠的兒童佔550名，佔新冠22個月來兒童總死亡人數超過三分之一。Omicron疫情對兒童影響較大，原因之一是Omicron易導致上呼吸道感染，而兒童上呼吸道較窄，較易受到刺激，另外也因為5歲以下幼童暫時不能接種疫苗，亦難以要他們懂得個人衛生。

大流行兩周年 世衛：各國前年對警報乏警戒

上周五（11日）是世界衛生組織宣布新冠大流行兩周年。官方統計病例至今超過4.5億宗，累計死亡人數至少超過600萬，但相信實際感染和死亡數字可能更高。世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）為當年遲遲沒有宣布新冠大流行辯護，稱世衛2020年1月30日宣布將新冠疫情列為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）之際，中國境外通報的病例不到100宗兼沒有死亡個案，但各國政府對該最高警報「缺乏警戒反應、缺乏迫切感」。他表示：「你希望警告說你要淹死了，還是希望警告說洪水即將來臨？大家都沒有聽。我們敲響了警鐘，大家卻無採取行動。」

（CNBC/法新社/衛報）

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