籲勿沒收外企資產 俄首富：讓俄倒退百年

波塔寧是全球最大鈀和優質鎳生產商斯諾里爾斯克鎳公司（Norilsk Nickel）的總裁兼最大股東，身家達225億美元（約1755億港元）。他上周四（10日）在Telegram表示，俄羅斯不應對西方公司及投資者關上大門，「首先，這將使我們回到百年前的1917年，這一步的後果是全球投資者對俄羅斯不信任，（這情况）我們將經歷數十年。其次，很多企業決定暫停在俄業務，雖有點情緒化，但可能是因為輿論對它們施加了前所未有的壓力，所以它們很可能會回來」。因此，波塔寧警告政府在作出「國有化」外企資產的決定上必須非常慎重。

塞爾維亞成俄人逃歐後門

此外，俄羅斯人正利用被稱「塞爾維亞後門」的漏洞前往歐洲，避過歐盟的航空禁令。在俄侵烏後，歐盟禁止俄羅斯飛機進入其領空，而塞爾維亞並非歐盟國家，拒絕加入西方制裁俄羅斯，而其飛機可自由進出歐盟國家領空，使這個巴爾幹國家成為「唯一對俄開放的歐洲空中走廊」。塞爾維亞航空近日便將從莫斯飛往貝爾格萊德的直航航班數量增加1倍至每周15班，以滿足急增的需求。抵達塞爾維亞的俄羅斯人，首要目的地是塞浦路斯、法國、瑞士和意大利。

（衛報/CNN）

（俄軍侵烏）