俄聯國指烏美研生物武器 西方斥假資訊

美稱俄將藉機插贓嫁禍

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vasily Nebenzya）上周五（11日）在安理會發表長篇演說，指控美國國防部擬與烏克蘭的「激進民族主義者」聯手，陰謀利用候鳥、蝙蝠和昆蟲，從烏克蘭西部散播危險的病原體，聲言這「對歐洲各國人民來說是非常真實的生物威脅」。

安理會內的西方國家反駁涅邊賈的指控，質疑俄方搞假資訊戰掩飾其發動生化戰的企圖。美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）批評，這些「謊言」背後的意圖看來很清楚，「我們相信俄方會使用化學劑或生物學劑，作為插贓嫁禍（false flag）事件的一部分，又或用來支持戰術性軍事行動」。

烏克蘭總統澤連斯基上周四稱，知道烏克蘭被指控正準備化武攻擊，對此感到憂慮，因為類似賊喊捉賊的情况屢見不鮮，「如果你想知道俄羅斯的計劃，去看看俄羅斯對其他國家作出什麼指控」。

BBC的事實核查指出，烏克蘭有數十間研究危險疾病的公共衛生實驗室，部分收到美國、歐盟以至世衛組織的財政及其他援助，但許多其他國家都有類似援助。至於俄方指控是「秘密」實驗室，美國駐烏克蘭大使館網站有公開這些項目的資料。

另外，美國在1990年代設立「降低生物威脅計劃」，以降低烏克蘭等前蘇聯加盟共和國生物武器風險，出資協助這些地方的實驗室現代化和添置器材，但實驗室仍由烏克蘭而非美國管理。美國國防部2005年起跟烏克蘭衛生部建立伙伴關係，提供技術等支援，藉此改善烏克蘭的公共衛生實驗室。俄羅斯已不是首次對美國提出類似指控，2018年有俄國官媒宣稱在格魯吉亞一座受美國資助的實驗室，有向民眾提供未經測試的藥物。

（衛報/BBC）

（俄軍侵烏）