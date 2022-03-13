重鎮市長遭俄「綁架」 烏斥戰爭罪

烏克蘭總統辦公室副主任季莫申科（Kirillo Timoshenko）前日在Telegram上傳一段影片，顯示梅利托波爾（Melitopol）市長費奧多羅夫（Ivan Fedorov）「被擄」，片中可見軍人押着一名黑衣男子走出一棟建築物，男子頭上套着黑色袋。烏克蘭國會其後在Twitter證實消息，稱「一行10人的佔領者綁架了費奧多羅夫。他拒絕和敵人合作」。國會稱，費奧多羅夫是在危機中心處理物資供應時被帶走。獲俄羅斯支持的盧甘斯克地區檢察官稱，費奧多羅夫涉及恐怖主義罪行，正接受調查。

烏克蘭外交部稱，根據日內瓦公約及附加議定書，禁止在戰爭期間挾持平民作為人質，因此俄軍「擄走」費奧多羅夫應被視為戰爭罪。總統澤連斯基上周五發表視像講話，讚費奧多羅夫是「勇敢捍衛烏克蘭的市長」，「這很清楚地顯示侵略者的軟弱……他們已經進入一個新恐怖階段，企圖消滅烏克蘭合法地方政府的代表。擄走梅利托波爾市長是罪行，不止針對一個人，也不止針對烏克蘭，更是針對民主的罪行。俄羅斯侵略者的行為就好比『伊斯蘭國』（ISIS）的恐怖分子」。

烏克蘭國會稱，扎波羅熱（Zaporizhzhia）地方議會副議長幾天前也遭「擄走」，後來獲釋。扎波羅熱位於梅利托波爾以北約120公里，是歐洲最大核電站所在地。

（法新社/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）