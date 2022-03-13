部分白俄軍民拒攻烏 有軍官辭職流亡

報章《今日以色列》（Israel Hayom）引述白俄羅斯前反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的高級顧問維亞科爾卡（Franak Viacorka）稱，白俄軍方早在戰爭初期，就得悉俄羅斯總統普京計劃拖白俄下水，數名軍官更因此辭職，並在流亡國外後與反對派聯絡。

維亞科爾卡稱，白俄軍官和士兵間士氣低落，後者拒絕戰鬥，以致部隊至今未進入烏克蘭，部分被調至靠烏邊境的部隊更返回原本駐守的基地。反對派稱，其中一名辭職的白俄軍方高層是總參謀長古列維奇（Viktor Gulevich），他辭職前曾去信國防部長，抱怨大批部隊拒絕軍事介入烏克蘭。

反對派：烏國情况啟發白俄人反抗

季哈諾夫斯卡婭上周四（10日）出席加拿大渥太華一場防務會議，稱有白俄人於烏克蘭首都基輔協助對抗俄軍入侵。她強調白俄人不支持俄軍侵烏，他們之間「反戰情緒正在升溫」。她又稱烏國情况啟發白俄人反抗獨裁總統盧卡申科，「兩國命運互相連繫」。

（今日以色列/環球新聞）

（俄軍侵烏）