烏指控俄謀嫁禍 炸白俄村莊拉參戰 白俄否認遭轟炸 北約指白俄已成俄空軍跳板

烏克蘭空軍司令部發表聲明稱，邊防當局上周五收到軍情，指俄軍軍機從白俄羅斯的機場起飛，進入烏國領空後，反向村莊科潘尼（Kopani）等3處白俄住宅區開火。聲明指控這是俄國的挑釁行動，目標是令白俄軍隊捲入對烏戰爭。烏克蘭國家戰略傳信中心則稱，該行動是在白俄總統盧卡申科與俄羅斯總統普京會面期間進行。

俄方未有即時回應事件，但白俄國防部發言人否認該國有村落遭到導彈轟炸，形容烏方說法「荒謬」。美國國防部發言人上周五表示，未有迹象顯示白俄軍隊已進入烏克蘭，但不排除這將可能發生。他又指美方注意到盧卡申科最近表示，假如俄軍的後方部隊遇襲，白俄會派軍協防。

美國有線新聞網絡（CNN）上周四隨團採訪北約一支航空兵團的偵察任務，其間監測得至少9架俄製軍機從白俄飛進烏克蘭空域，似乎正前往首都基輔，另有一架俄軍偵察機在白俄上空徘徊執行任務。鄰近切爾諾貝爾的白俄邊境地區亦有約12架俄軍戰機停泊待機。北約人員稱，本月初某天亦錄得約20架俄軍軍機從白俄飛往基輔。俄軍近期亦常在白俄空域進行防禦演習，參與機種多為米格-29戰機。

普京晤白俄總統 允提供先進武器

白俄羅斯國家通訊社（BelTa）報道稱，盧卡申科與普京會面期間，獲對方承諾短期內提供最先進武器。美國全國公共廣播電台（NPR）日前分析指，盧卡申科2020年血腥鎮壓反對派示威後遭西方制裁，被迫轉向依賴普京獲取經濟和軍事援助。報道又引述數名專家分析，稱普京同樣視白俄為其「俄羅斯帝國」夙願的一部分。

俄軍近日首度向烏克蘭西部發動主要攻擊，上周五空襲盧茨克（Lutsk）和伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）兩地。俄國防部表示，當天以高精準長距離武器「癱瘓」該兩地的烏軍軍用機場。烏方則指，盧茨克的襲擊中有2名烏軍死亡，6人受傷。

烏西部首遭主要攻擊 俄軍重整向基輔推進

另外，俄軍繼續進攻哈爾科夫、第聶伯羅等大城市。基輔亦重燃戰火，周邊俄軍在整編後，昨日清晨重新開始新一波攻勢，集中炮轟戰略設施，俄軍亦逐步向基輔市中心靠近，炮擊民居。基輔南部市郊瓦西里基夫軍用機場彈藥庫被毀，當地一處石油倉庫亦被擊中起火。烏克蘭總統澤連斯基指俄方經歷嚴重損失後調動新兵源上陣，其顧問波多利亞克表示基輔遭到包圍，強調全市已「準備好戰鬥至最後」。

德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍昨日先後與澤連斯基和普京通電話，向後者聽取莫斯科對俄烏談判進展的解說。德國政府發言人稱，法德向俄方呼籲在烏克蘭立即停火。普京上周五表示，談判出現「若干正面變化」。法國總統府的聲明則形容普京未有展示任何終戰的意願，同時表明歐盟正研究新制裁措施，會將馬里烏波爾圍城的的情况納入考量。

（路透社/衛報/CNN/NPR）

（俄軍侵烏）