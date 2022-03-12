俄軍車隊化整為零 候攻基輔

哈爾科夫研究所受襲 內有核反應堆

俄軍車隊上周已集結在基輔外，但似乎因補給問題而停滯不前。最新衛星影像顯示有裝甲車進出西北面安東諾夫（Antonov）機場周邊的城鎮，部分軍車駛進森林，亦有車隊在北面城鎮盧布揚卡（Lubyanka）附近重新部署，大炮則在可轟擊基輔的位置。英國國防部在一份新情報分析中稱，俄軍地面部隊仍然面對後勤問題，再加上烏克蘭奮力反抗，相信俄軍正尋求重整，以在未來幾日展開進攻。

基輔西北的伊爾平市（Irpin）和隔鄰的布恰市（Bucha）連日來已被轟炸，烏軍指俄軍正嘗試摧毁首都西部及西北部的守軍，以封鎖基輔。基輔市長克利欽科（Vitali Klitschko）稱，市內一半人口已撤離，當地已變成一座堡壘：「每條街道、每座建築、每個檢查站都已加固。」烏克蘭官員周四又表示，第二大城市哈爾科夫一間研究所遭俄軍戰機攻擊，設施內有一具實驗性質核反應堆，幸暫時沒有對民眾造成安全影響。俄國防部稱，俄方周五會在馬里烏波爾、基輔、蘇梅、哈爾科夫和車尼哥夫暫時停火，設人道走廊讓民眾離開，但烏克蘭質疑俄方沒遵守停火協議。

烏官：入侵至今損失7800億

另外，烏克蘭總統首席經濟顧問烏斯堅科（Oleg Ustenko）說，俄羅斯入侵至今，已造成境內道路、橋樑和商業活動等損失高達1000億美元（約7800億港元），重創當地經濟。他說：「目前我們的商業活動大約有半數不能營業，而那些仍在營業的也未能100%運作。」

（路透社/法新社/半島電視台/中央社）