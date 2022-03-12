美歐加辣制裁 褫奪俄「最惠國待遇」 G7北約聯合行動 俄威脅將撤走外企資產國有化

美禁俄鑽石海鮮伏特加進口

拜登在白宮發表講話，稱美國與七大工業國集團（G7）、歐盟和北約盟友將同步行動，撤銷俄羅斯的「永久正常貿易關係」地位，美國會禁止俄羅斯鑽石、海鮮和伏特加進口，以進一步打擊俄羅斯經濟。白宮又稱，拜登的行政命令亦會禁止所有美國企業將來投資在俄羅斯經濟任何範疇，亦會制裁更多俄羅斯人，包括寡頭和國會議員。商務部又指，美國於周五起限制奢侈品輸俄和白俄羅斯。

彭博：為大幅加俄進口關稅鋪路

歐盟隨後宣布將褫奪俄最惠國待遇地位，亦會禁止出口奢侈品到俄羅斯。彭博社指出，「永久正常貿易關係」撤銷後，西方可大幅提高對俄羅斯的進口關稅，俄國不再享有世界貿易組織（WTO）成員國所獲的低關稅待遇，而是被降格至與古巴和朝鮮同等的貿易對象級別。

美國國會眾議院早前決定禁止進口俄羅斯能源，但相關議案最終沒有包含重新審視對俄貿易優惠政策的內容。美國要結束與俄羅斯的「永久正常貿易關係」，必須得國會通過，眾議院議長佩洛西昨日表示，眾議院下周將表決，相信成事機會甚高。

美國財長耶倫（Janet Yellen）周四接受《華盛頓郵報》訪問表示，即使俄羅斯經濟已受重創，但美國仍正與盟友考慮就其在烏克蘭的「暴行」追加額外制裁。她又稱對俄制裁正限制中國購買俄羅斯石油的能力，而北京無法「有意義地抵消或減少」莫斯科承受的制裁壓力。

普京：有手段應對「非法」制裁

摩根大通和迪士尼周四分別表示計劃撤出在俄業務，是繼麥當勞、星巴克和可口可樂後另一批作同類決定的大型美企。普京周四在一場政府會議上強調不承認西方的非法經濟制裁，表示「有足夠法律和市場手段」，對暫停在俄業務的國際企業「引入外部管理，以後轉移這些公司（的資產）予真正願意運作的人」。前總統、現聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）亦表示，正對西方制裁進行「對等回應，包括充公外國資產並可能將其國有化」，稱相同手段可應用於拒絕在俄羅斯營運的外國公司。他又指西方企業離開是「愚蠢地跟隨華盛頓和布魯塞爾的旋律起舞」，警告將「徹底嚴厲應對」，這些外企「須明白要回到我們（俄羅斯）的市場將不會容易」。

俄禁200種產品出口 未涵原材料

俄國經濟部周三表示，如撤走企業的外資成分逾25%，當局將對其暫時接管。俄羅斯《消息報》（Izvestia）周四報道，從某政府機構取得一份60間外企的國有化名單，稱相關帳戶及資產可被充公。此外，俄羅斯周四公布至本年底前，禁止醫療器具、農業機器及電訊設備等200種產品出口，以首先保障國內供應穩定。但該新規定未有涵蓋能源及金屬等原材料。

（彭博社/衛報/金融時報/福布斯/路透社）