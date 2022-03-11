俄抗制裁成效存疑 北京出手有掣肘

在上月4日「習普會」後公布的聯合聲明上，中俄表明「反對強權政治、霸凌行徑、單邊制裁和『長臂管轄』，反對濫用出口管制，支持並促進符合世貿組織規則的貿易」，不點名批評美國為首的西方制裁威脅。

中俄同日還簽署總值1175億美元的油氣合作協議，分析相信有助減低對歐洲能源市場的依賴。

綜合西方傳媒分析，中國多間商業銀行2014年起已暗中幫助普京親信抗擊歐美制裁，最少涉款250億美元，中方又資助俄羅斯建造天然氣管和液化天然氣設施，抵消美國制裁。到俄軍侵烏前達成的中俄油氣合作協議，則以歐元計價，中國人民大學重陽金融研究院研究員蔡彤娟撰文宣稱，此舉目的是抬高歐元「去美元化」，打擊美元霸權。

美元結算市場規則難動搖

不過，早年曾任克宮經濟顧問的瑞典智庫斯德哥爾摩自由世界論壇學者艾斯侖德（Anders Aslund）向本報表示，俄羅斯出口有九成是商品，大都需要基本交易成本，只有在美元結算下才能將這部分壓縮，歐元勉強可用，其他貨幣就難免較高的交易成本，因此美元仍會在未來數十年統治世界。

國家主席習近平最近首次對俄軍侵烏表態時，仍強調制裁對各方都不利。中國社科院俄羅斯經濟專家徐坡嶺向《金融時報》稱「中方在俄烏戰爭沒有受惠」，解釋指衝突擾亂中國經濟所依賴的全球供應鏈，中國跟俄羅斯的貿易額卻遠低於歐美。

倘助俄避晶片禁令 中芯國際等或被封殺

中國另一擔憂是，倘若在這敏感時刻協助俄羅斯，美國如今也許會乘勢將制裁矛頭指向北京。美國商務部長雷蒙多接受《紐約時報》訪問時表明，倘若中芯國際等中企協助俄羅斯迴避晶片禁令，將面臨美國封殺。

另一例子是，俄羅斯《生意人報》報道，中國拒絕向受西方制裁的俄羅斯航空公司供應飛機零件，反映北京目前仍有不少顧慮。

（俄軍侵烏）