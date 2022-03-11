尹錫悅當選韓總統 拜登快速致賀

韓國中央選舉管理委員會韓國時間昨晨7時9分結束大選點票，確定61歲國民力量黨候選人尹錫悅以48.56%得票率，擊敗得票47.83%的共同民主黨候選人李在明。李在明恭喜對手及擔起敗選一切責任。兩人得票相差僅24.7萬餘票（0.73百分點）為該國史上最窄差距，且比逾30萬張選舉廢票還要少。即將卸任的總統文在寅昨晨與尹錫悅通話，寄望對方團結國民，撫平選舉衍生的摩擦和分裂。尹請文多指教。

距尹錫悅昨清晨發表勝利演說約5個小時，美國總統拜登即於韓國時間昨晨9時40分致電恭賀，為白宮與韓當選人通話往例未見之快。這次通話由美方提出，兩人通話20分鐘，強調美韓合作應對朝鮮挑釁、俄國攻打烏克蘭等。拜登又邀尹訪問白宮，尹表示希望盡快拜訪。韓媒推測拜登5月下旬訪日出席美國、日本、印度、澳洲的「四方安全對話」（QUAD）會議有可能順道訪韓，再創最早舉行美韓峰會紀錄。

「親美疏中」傾向添變數

尹錫悅的「親美疏中」傾向可能令中韓關係起變化。他競選時主張減少依賴中國，同時支持韓國加入被視為制華組織的「四方安全對話」。他又贊成重新部署美製「薩德」（THAAD）反導彈系統加強防禦朝鮮，但落實後者勢將觸動中國反感。

中國外交部發言人趙立堅昨在例行記者會上回應記者查詢時表示，中方已通過電話向尹錫悅送上當選祝賀，但沒有透露何時由誰致賀。韓聯社稱，預計駐韓國大使邢海明今（11日）往訪國民力量黨才傳達中國國家主席習近平的祝賀。趙立堅說，中韓兩國是鄰居和重要合作伙伴，希望續推動兩國關係健康穩定發展。

架構重組改青瓦台角色

尹錫悅將於5月10日就職成為首名由檢察出身的韓國總統，惟他從無參政經驗，並受依然控制國會的共同民主黨牽制。尹表示，上台後總統府青瓦台不再是政府中樞，他就職後將予開放，改設總統室理政，政府架構亦將重組。

（韓聯社/中央日報/京鄉新聞/中央社/中通社）